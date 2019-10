Space Robinson: Feuer frei für die 2D-Roguelike-Action - 4Players.de

Screenshot - Space Robinson (PC) Screenshot - Space Robinson (PC) Screenshot - Space Robinson (PC) Screenshot - Space Robinson (PC) Screenshot - Space Robinson (PC) Screenshot - Space Robinson (PC) Screenshot - Space Robinson (PC)

Luxorix Games und Alawar Premium haben die "Hardcore Roguelike Action" Space Robinson am 8. Oktober 2019 für PC veröffentlicht. Auf Steam und GOG wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 8,19 Euro gewährt. Von den derzeit 30 Nutzerreviews auf Steam sind 83 Prozent positiv. Auf GOG liegt der aktuelle Wertungsschnitt bei 4,6 von fünf Sternen.Die Macher des 2D-Action-Rollenspiels versprechen millionfache Tode in Myriaden prozedural generierter Levels. Nur Kristalle und Artefakte überstehen den eigenen Tod und können von einem immer wieder geklonten Alter Ego für den Ausbau eines Stützpunkts verwendet werden, was auch den eigenen Charakterwerten zugute kommt. Außerdem kann man Unterstützung von einem selbst konstruierten Kampf-Bot erhalten. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer