Harvest Moon: Mad Dash: Rasante Bauernhof-Action für PS4 und Switch macht sich erntebereit - 4Players.de

Reaktionsgeschwindigkeit und Entscheidungsfreude sind der Schlüssel zum Sieg

Nur abgestimmte Teams können im Mehrspieler-Modus auf den Sieg hoffen

Die Reise führt vom Bauernhof über den Strand bis in die Unterwelt, nur der Himmel ist die Grenze

Einzigartige Fähigkeiten dank Harvest-Sprite-Powers

Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4) Screenshot - Harvest Moon: Mad Dash (PS4)

Natsume und Rising Star Games werden die rasante Landwirtschafts-Action Harvest Moon: Mad Dash am 19. Oktober 2019 als Download sowie am 15. November als Boxversion im Einzelhandel für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlichen. Dazu heißt es vom Publisher: "Ob alleine oder mit Freunden: Die Farm-Raserei fordert alle digitalen Ernte-Skills. Milch, Fisch und mehr sind mit jedem neuen Level schwieriger einzubringen. Aller Anfang ist gemütlich, aber Urlaub am Strand gibt es hier nicht. Wer noch nie versucht hat, Getreide in einem Lavaregen anzubauen, der hat sich den digitalen Strohhut auch nicht verdient, wird niemals alle Level 'farmen' können und den zerstörten Leuchtturm wieder zum Erstrahlen bringen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer