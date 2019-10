My Beautiful Paper Smile: Psychologischer Horrotrip in einer Kindererziehungsanstalt - 4Players.de

Atemberaubende handgezeichnete Grafiken.

Mit Unreal Engine 4 entwickelt

Eine einzigartige, beunruhigende Atmosphäre.

Eine tiefgreifende Geschichte.

Befreien Sie sich und versuchen Sie, der behördlichen "Bildungseinrichtung" zu entkommen.

Verwenden Sie Ihre List, um nicht entdeckt zu werden

Rennen Sie und verstecken Sie sich vor dem Gesichtslosen.

Finden Sie den Grund für das Unternehmen heraus.

Lüften Sie das dunkle Geheimnis hinter dem verdrehten Plan der Behörden.

Two Star Games und Vicarious Publishing haben das psychologische Horrorspiel My Beautiful Paper Smile angekündigt, das 2020 für PC ( Steam ) erscheinen soll: "In My Beautiful Paper Smile schlüpfen die Spieler in die Rolle eines 'Joyous', eines Freudigen, d. h. eines der Kinder dieses Unternehmens, dass alle Kinder perfekt machen will, indem sie immer lächeln. Der Protagonist schätzt jedoch nicht alles, was von der Einrichtung getan wurde. Das Kind will fliehen. Dieser Titel mit 4 Kapiteln bietet eine packende Geschichte über die Gefangenschaft von Kindern, mit spannenden Rätsel, die die Spieler lösen müssen, einer unheimliche übernatürlichen Kulisse und vieles mehr.""My Beautiful Paper Smile wird alle berühren, während sie es spielen, da es sensible Themen aufgreift, die wir alle anerkennen, aber wo nie darüber gesprochen wird“, so Michael Brown, CEO von Vicarious Publishing. "Dieser Titel rückt Kindererfahrungen, die mit der psychischen Gesundheit zu tun haben, ins Licht, in einer Horrorumgebung."Folgende Eckdaten werden vom Hersteller angeführt:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer