My Beautiful Paper Smile: Psychologischer Horrotrip verlässt den Early Access

Atemberaubende handgezeichnete Grafiken

Eine einzigartige, beunruhigende Atmosphäre

Eine tiefgreifende Geschichte

Befreie dich und versuchen, der behördlichen "Bildungseinrichtung" zu entkommen

Renne und verstecke dich vor dem Gesichtslosen.

Löse spannungsauslösende Rätsel auf dem Weg in die Freiheit

Entdecke das Geheimnis des verlorenen Kindes

Finde den Grund für das Unternehmen heraus

Lüfte das dunkle Geheimnis hinter dem verdrehten Plan der Behörden

Screenshot - My Beautiful Paper Smile (PC) Screenshot - My Beautiful Paper Smile (PC) Screenshot - My Beautiful Paper Smile (PC) Screenshot - My Beautiful Paper Smile (PC) Screenshot - My Beautiful Paper Smile (PC) Screenshot - My Beautiful Paper Smile (PC) Screenshot - My Beautiful Paper Smile (PC) Screenshot - My Beautiful Paper Smile (PC) Screenshot - My Beautiful Paper Smile (PC) Screenshot - My Beautiful Paper Smile (PC)

Am 14. Oktober 2021 haben Two Star Games und V Publishing das psychologische Horrorspiel My Beautiful Paper Smile für PC veröffentlicht und den Early Access nach 16 Monaten offiziell beendet. Auf Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "sehr positiv" ausfallen, wir noch bis zum 21. Oktober ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (10,79 Euro statt 11,99 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "My Beautiful Paper Smile ist eine Geschichte über Kinder, die erzogen werden, um perfekt zu sein. Jedes Kind, das dieser Berufung nicht gerecht wird, wird von den Behörden abgeführt. Du bist einer der Joyous, der Freudigen; ein Kind, das Teil dieses Unternehmens ist. Aber du schätzt nicht alles, was für dich getan wurde. Warum siehst du nicht das unermessliche Gute, an dem du teilgenommen hast? Warum genießt du nicht das süße Potenzial, das die Perfektion haben kann?Du willst keine Perfektion. Du willst fliehen. Wage dich jenseits der verschlossenen Türen der Zelle und erkunde die riesige Einrichtung, in der du so lange festgehalten wurden. Versuche eine fast unmögliche Flucht. Erhalte Hilfe von unbekannten Einheiten, weiche den Behörden aus, weiche einem überirdischen Monster aus, entdecke dunkle Geheimnisse und vor allem, überlebe!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer