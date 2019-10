Boet Fighter: PC-Start des 2D-Brawlers in Stil von Double Dragon und Golden Axe - 4Players.de

Serious Lee schrieb am 14.10.2019 um 09:57 Uhr

Das ist kein klassischer Brawler. Es ist die typische, breit grinsende, ironische "Hommage". Die alten Beat 'Em Ups hatten auch das ein oder andere Augenzwinkern im Gepäck, dennoch waren die urbanen oder fantastischen Settings so atmosphärisch wie damals möglich inszeniert. Grafiken und Animation waren kantig und zielten darauf ab Bedrohlichleit und Impact zu vermitteln. Die rundlichen Charaktere in bunten Welten mit ihren weichen Bewegungen überließ man den Jump 'N' Runs. Boet Fighter hat eher den typischen Mobile / Flash-Game Look und spricht den Liebhaber klassischer Beat 'Em Ups in mir somit in keiner Weise an.