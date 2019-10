Postal 4: No Regerts: Völlig überdrehter "Over-the-Top-Shooter" in den Early Access gestartet - 4Players.de

Running With Scissors hat Postal 4: No Regerts für PC via Steam Early Access veröffentlicht (Preis: 16,79 Euro). Der völlig überdrehte "Over-the-Top-Shooter" auf Basis der Unreal Engine 4 soll auf dem zweiten Teil aufbauen und eine offene Spielwelt, ein großes Maß auf Freiheit, "bescheuerte Waffen" und das gewohnte "Postal-Gameplay" bieten. Diesmal leiht Jon St. John (Duke Nukem) dem "Postal Dude" seine Stimme, weil die gewohnte Stimme "nicht verfügbar war".Nach einer ziemlich ziellosen Spritztour in Arizona wurde dem "Postal Gude" sein Auto, sein Anhänger, sein ikonischer Trenchcoat und alles andere, was er besitzt, gestohlen. Geblieben sind ihm sein Hund Champ und der Bademantel. Doch am Horizont erblickt das Duo letztendlich Edensin, eine Glücksspielstadt an der mexikanischen Grenze. Ein Ort voller ungenutzter Möglichkeiten und auch die Entwickler stellen klar, dass es in Edensin sehr viele ehrliche Arbeitsmöglichkeiten gibt und der Dude die Arbeit schaffen kann, ohne ein Lebewesen zu verletzen, sofern man denn will. Zu den Waffen gehören Schaufel, Schrotflinte, Benzinkanister, Bumerang-Machete sowie die AK mit Power-Ups wie dem klassischen Cat Silencer, Catnip (Zeitlupe) und dem Dual-Wielding Energy Drink. Neu sind die gefiederte Taubenmine und der Mopp, der unter dem Einfluss von Vitamin X sogar Geschosse reflektieren kann. Urinieren kann der Postal Dude natürlich auch wieder.Wie lange die Early-Access-Phase dauern wird, ist unklar. Die Roadmap bei Trello findet ihr hier . Eine ausführliche Early-Access-Beschreibung findet ihr auch bei Steam