Inertial Drift: Sunset Prologue: Kostenloser Vorgeschmack auf den Arcade-Racer

In der Spielbeschreibung des Prologs heißt es: "Willkommen bei Inertial Drift: Sunset Prologue - ein Ort, an dem du dein Können bereits auf die Probe stellen kannst, bevor Inertial Drift diesen Sommer erscheint. Trainiere deine Technik am Seeufer, fahre dann an die Küste zu einem Showdown bei Sonnenuntergang und miss deine Bestzeit mit den besten Fahrern der Welt. Die anspruchsvollen Kurven und Windungen des Sunset Circuit überwunden? Denkste. Steig ein in das Hochleistungsfahrzeug von HPE - den Drachen - und finde heraus, was es WIRKLICH bedeutet, die Kunst des Driftens zu beherrschen."



Als Features werden genannt:

Einzigartige Twin-Stick-Steuerung für präzises Driften - Mit dem linken Stick lenkst du, mit dem rechten hast du die totale Kontrolle über deinen Drift. Intuitiv für neue Spieler und einzigartig herausfordernd für Profis.

Zwei anspruchsvolle Strecken - Lakeside Loop: Die langen, geschwungenen Kurven des Seeufers sind der perfekte Ort, um dein Können zu verbessern, während du um das Wasser rast. Sunset Sea Circuit: Ein wunderschöner neonfarbener Sonnenuntergang bildet die Kulisse für diese technisch anspruchsvolle Strecke.

Zwei total individuelle Autos - Coda Gecko: Das beliebteste Modell von Coda, der Gecko, schafft ein Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Kontrolle. Seine großartige Allround-Performance und sein vorhersehbares Handling machen ihn perfekt für Rennfahrer, die ihre Fähigkeiten verbessern wollen. HPE Drache: Einschüchternd beim Fahren und Rennen. Was dem Hochleistungs-Drachen von HPE an Feingefühl und Manövrierfähigkeit fehlt, macht er durch reine Leistung und Höchstgeschwindigkeit mehr als wett.

Screenshot - Inertial Drift (PC) Screenshot - Inertial Drift (PC) Screenshot - Inertial Drift (PC) Screenshot - Inertial Drift (PC) Screenshot - Inertial Drift (PC) Screenshot - Inertial Drift (PC)

Am 23. Juni 2020 haben Level 91 Entertainment, Northern Softworks und PQube einen kostenlosen Prolog zum Arcade-Rennspiel Inertial Drift auf Steam veröffentlicht, wo die bisherigen Nutzerreviews zu 94 Prozent positiv sind. Das vollständige Spiel soll am 7. August für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen und eine einzigartige Twin-Stick-Drift-Mechanik bieten.Letztes aktuelles Video: Sunset Prologue Trailer PC