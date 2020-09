Inertial Drift: Startschuss für den Arcade-Racer auf PC, PS4 und Switch

Einzigartige Twin-Stick-Steuerung für präzises Driften - Mit rechts kontrollierst du deinen Drift. Intuitive Steuerung für Anfänger und besonders herausfordernd für Profis.

16 Total individuelle Autos - Jedes Fahrzeug ist ein völlig anderer Flitzer mit einzigartigen Eigenschaften. Setze dich ans Steuer und versuche sportliche Kombilimousinen, Coupés, Superautos und mehr zu zähmen!

20 anspruchsvolle Strecken - Rase entlang der in Neonlicht getauchten Straßen der Stadt, durch ländliche Tempelanlagen und gewundene Bergpässe hinunter.

Retro-Kulisse der 90er Jahre - Kühne und einzigartige Umgebungen mit neonpinkfarbenen Sonnenuntergängen und Dämmerlicht.

Einzelspieler-Modus - Perfektioniere dein Können in einer Mischung aus Rennen, Kopf-an-Kopf-Rennen, Zeitrennen und Stil-Showdowns!

Lokaler und Online-Mehrspieler - Hast du den perfekten Drift drauf? Zeig, was du kannst!

Am 11. September 2020 haben Level 91 Entertainment und PQube Inertial Drift für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Auf PS4 und Switch ist das Rennspiel auch als Boxversion im Handel erhältlich. Die Umsetzung für Xbox One soll im Lauf des Jahres folgen. Im PlayStation Store (nur mit PlayStation Plus) und auf Steam , wo mit Inertial Drift: Sunset Prologue zudem eine kostenlose Anspielversion verfügbar ist, wird noch bis zum 18. September ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (17,99 Euro statt 19,99 Euro), im eShop hingegen nicht. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind wie schon beim Prolog "sehr positiv" (aktuell sind 95 Prozent vonm 97 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Vergiss alles, was du über das Driften weißt. Inertial Drift spielt in einer Retro-Kulisse der 90er Jahre und ist ein Arcade Racer mit einer super einzigartigen Steuerung und einer unglaublich packenden Twin-Stick-Drift-Mechanik. Inertial Drift bietet dir ganz neue Möglichkeiten das Spiel zu lenken, denn dieses Arcade-Rennsport-Spiel ist eine Herausforderung - erlebe ein Fahrerlebnis, das wirklich anders ist als alles, was du bisher gespielt hast."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC PS4 Switch