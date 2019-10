Radio Commander: Funkbasierte Echtzeit-Strategie im Vietnamkrieg ist sendebereit - 4Players.de

Screenshot - Radio Commander (PC) Screenshot - Radio Commander (PC) Screenshot - Radio Commander (PC) Screenshot - Radio Commander (PC) Screenshot - Radio Commander (PC) Screenshot - Radio Commander (PC) Screenshot - Radio Commander (PC) Screenshot - Radio Commander (PC) Screenshot - Radio Commander (PC) Screenshot - Radio Commander (PC) Screenshot - Radio Commander (PC) Screenshot - Radio Commander (PC) Screenshot - Radio Commander (PC) Screenshot - Radio Commander (PC)

Die polnischen Entwickler von Serious Sim haben ihr funkbasiertes Echtzeit-Strategiespiel Radio Commander am 10. Oktober 2019 für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 17. Oktober ein Launch-Rabatt von 25 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (12,59 Euro statt 16,79 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 85 Prozent von 234 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "In Radio Commander spielst du einen Kommandanten der US-Army während des Vietnamkriegs. Dir wurde eine schwere Bürde auferlegt, da es deine Mission, militärische Operationen zwischen 1965 und 1968 zu koordinieren.Aber dies ist nicht ein weiteres RTS-Game, in dem du ein unsichtbares Wesen über einem Schlachtfeld bist. In Radio Commander werden die Lageberichte in Form von dramatischen Funksprüchen von kämpfenden Truppen kommuniziert. Dein einziger Zugang zum Geschehen ist eine Karte, auf der du Chips platzieren und Notizen machen kannst."Letztes aktuelles Video: Trailer