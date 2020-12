Radio Commander: Funkbasierte Echtzeit-Strategie im Vietnamkrieg sendet auch auf Xbox One

9 Kampagnen-Missionen (jede Mission kann auf verschiedene Arten abgeschlossen werden).

9 animierte Briefings.

15 verschiedene Einheiten, darunter: Infanterie, Evakuierungstrupps, Hubschrauber, Artillerie, Flugaufklärung, M113-Maschatstransporter und Jets des Typs F4 Phantom mit Napalm (jede Einheit hat ihre eigenen Statistiken und kommunizier auf ihre Art und Weise mit dem Commander).

Volles Voice-Over.

Über 200 Dialoge, die zu Nachrichten per Funk konstruiert werden.

Über 600 Dialoge zwischen den Einheiten und dem Commander.

Am 18. Dezember 2020 haben Games Operators, Serious Sim, Console Labs und PlayWay das bereits für Android, iOS und PC erschienene Echtzeit-Strategiespiel Radio Commander auch für Xbox One veröffentlicht. Der Downlaod via Microsoft Store kostet 14,99 Euro. Anfang 2021 soll außerdem eine VR-Adaption für Oculus Rift, HTC Vive und Valve Index auf Steam erscheinen. In der Spielbeschreibung heißt es: "In Radio Commander spielst du einen Kommandanten der US-Army während des Vietnamkriegs. Dir wurde eine schwere Bürde auferlegt, da es deine Mission, militärische Operationen zwischen 1965 und 1968 zu koordinieren.Aber dies ist nicht ein weiteres RTS-Game, in dem du ein unsichtbares Wesen über einem Schlachtfeld bist. In Radio Commander werden die Lageberichte in Form von dramatischen Funksprüchen von kämpfenden Truppen kommuniziert. Dein einziger Zugang zum Geschehen ist eine Karte, auf der du Chips platzieren und Notizen machen kannst.Radio Commander bietet eine einzigartige Erfahrung, die sich von anderen Echtzeit-Strategien unterscheidet. Es ist ein mutiger Versuch, das Genre neu zu erfinden, da der Spieler weitaus mehr in den Entscheidungsprozess involviert ist als bei herkömmlichen RTS-Titeln. Frage nach Lageberichten, höre deinen Männern zu, entsende MedEvacs und schmeiße Napalm ab. Bekämpfe den unsichtbaren Feind.Lerne die Geschichte der Soldaten und ihres Commanders kennen, die in dem blutigen, chaotischen und moralisch fragwürdigen Konflikt in Vietnam gefangen sind. Tauche ein in ein Szenario, welches keine schwierigen Themen außer Acht lässt - Zivilisten inmitten des Kriegsgeschehens, mysteriöse Machenschaften der CIA und zynische politische Züge. Entdecke diese Realität, die in solchen Klassikern wie Platoon, Full Metal Jacket oder Apocalypse Now dargestellt wurde. Das war der Alltag für all jene, die in Vietnam ihren Dienst geleistet haben. Überzeuge dich selbst, wie schwer es ist, die richtige Entscheidung im Kampf gegen die Vietcongs zu treffen.Entscheide über das Schicksal deiner Soldaten. Die Entscheidungen werden unmittelbaren Einfluss auf den Spielverlauf haben. Sie werden auch Einfluss auf die Ansichten deiner Helden haben. Oder sind das auch deine Ansichten? Beim Spielen von Radio Commander wirst du dich schweren Fragen stellen müssen. Fragen über die Richtigkeit deiner Handlungen, den Preis des menschlichen Lebens und die Kraft von Propaganda und Stereotypen.Radio Commander ist kein weiteres leeres Action-Game. Du spielst den Commander, der aus seinem Zelt aus agiert und nur ein Funkgerät und eine Karte zur Hand hat. Du wirst die Karte stundenlang anschauen, die Berichte sorgfältig studieren. Deine Entscheidungen haben Einfluss auf das Leben vieler Menschen. So wie im richtigen Leben gibt es keine feschen Grafiken und Animationen, die deine Phantasie über das Geschehen auf dem Schlachtfeld beleben. Nur du, deine Karte und deine Fähigkeiten. Du musst zuhören und clever sein. Dank dem kannst du weitaus mehr in das Geschehen eintauchen als bei anderen Strategiespielen.Dir stehen verschiedene Einheiten zur Verfügung - nicht nur die Infanterie, Luft-Kavallerie oder die Artillerie. Darüber hinaus befehligst du auch die Unterstützung aus der Luft. Es hängt von dir alleine ab, ob der Dschungel mit Napalm zur Hölle oder mit Bomben zerstört wird. Bist du bereit, einen Feuerregen auf deine Gegner fallen zu lassen? Bist du dir sicher, dass deine Soldaten bereit sind und keinen Schaden nehmen? Und kann der Zweck immer die Mittel heiligen?Neben der Geschichte, die sich im Verborgenen abspielt, hast du es mit einer komplexen Simulation zu tun. In Radio Commander verfügt jede der Einheiten über einzigartige Statistiken. Du musst die Sorgen über den Kampfgeist, die Vorräte und sogar die Ausdauer deiner Einheiten machen. All diese Faktoren spielen eine wichtige Rolle beim Kampf gegen den Feind, im ungemütlichen Terrain oder dem extremen Klima in Vietnam. Was wirst du machen, wenn du erfährst, dass deine Hubschrauber keinen Treibstoff mehr haben und inmitten des Dschungels eine Notlandung durchführen mussten? Wirst du das Leben weiterer Soldaten riskieren, um sie zu retten?Die Truppen unter deinem Kommando sind nicht nur Figuren auf einem Spielbrett. Sie sind komplexe, vielschichte menschliche Wesen mit ihren eigenen Stimmen, Problemen, Stärken und Schwächen. Gegenseitiges Verständnis ist essenziell. Sie vertrauen auf deine Einschätzungen und Entscheidungen, du auf ihre Fähigkeiten. Entdecke hunderte von Dialogen und Szenarien. Spiele erneute die bereits abgeschlossenen Missionen und entscheide anders, um zu sehen, wie es hätte enden können…"Folgende Inhalte werden versprochen: