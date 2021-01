Radio Commander: Funkbasierte Echtzeit-Strategie im Vietnamkrieg sendet auch auf Switch

9 Kampagnen-Missionen (jede Mission kann auf verschiedene Arten abgeschlossen werden).

9 animierte Briefings.

15 verschiedene Einheiten, darunter: Infanterie, Evakuierungstrupps, Hubschrauber, Artillerie, Flugaufklärung, M113-Maschatstransporter und Jets des Typs F4 Phantom mit Napalm (jede Einheit hat ihre eigenen Statistiken und kommunizier auf ihre Art und Weise mit dem Commander).

Volles Voice-Over.

Über 200 Dialoge, die zu Nachrichten per Funk konstruiert werden.

Über 600 Dialoge zwischen den Einheiten und dem Commander.

Am 11. Januar 2021 haben Serious Sim und Console Labs das bereits für Xbox One, Android, iOS sowie PC erschienene und auf Steam bis dato "größtenteils positiv" bewertete Echtzeit-Strategiespiel Radio Commander auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Downlaod via eShop kostet 14,99 Euro. Demnächst soll außerdem eine VR-Adaption für Oculus Rift, HTC Vive und Valve Index via Steam erscheinen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Dies ist nicht ein weiteres RTS-Game, in dem du ein unsichtbares Wesen über einem Schlachtfeld bist. In Radio Commander werden die Lageberichte in Form von dramatischen Funksprüchen von kämpfenden Truppen kommuniziert. Dein einziger Zugang zum Geschehen ist eine Karte, auf der du Chips platzieren und Notizen machen kannst.Radio Commander bietet eine einzigartige Erfahrung, die sich von anderen Echtzeit-Strategien unterscheidet. Es ist ein mutiger Versuch, das Genre neu zu erfinden, da der Spieler weitaus mehr in den Entscheidungsprozess involviert ist als bei herkömmlichen RTS-Titeln. Frage nach Lageberichten, höre deinen Männern zu, entsende MedEvacs und schmeiße Napalm ab. Bekämpfe den unsichtbaren Feind. Entscheide über das Schicksal deiner Soldaten. Die Entscheidungen werden unmittelbaren Einfluss auf den Spielverlauf haben. Sie werden auch Einfluss auf die Ansichten deiner Helden haben. Oder sind das auch deine Ansichten? Beim Spielen von Radio Commander wirst du dich schweren Fragen stellen müssen. Fragen über die Richtigkeit deiner Handlungen, den Preis des menschlichen Lebens und die Kraft von Propaganda und Stereotypen."Folgende Inhalte werden laut Hersteller geboten:Letztes aktuelles Video: Trailer