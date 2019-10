Legend of Keepers: Kostenloser Prolog zum Taktik-Rollenspiel veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Legend of Keepers (PC) Screenshot - Legend of Keepers (PC) Screenshot - Legend of Keepers (PC) Screenshot - Legend of Keepers (PC) Screenshot - Legend of Keepers (PC) Screenshot - Legend of Keepers (PC) Screenshot - Legend of Keepers (PC) Screenshot - Legend of Keepers (PC) Screenshot - Legend of Keepers (PC)

Das französische Goblinz Studio (u. a. Dungeon Rushers Robothorium ) hat am 10. Oktober 2019 einen kostenlosen Prolog zum Taktik-Rollenspiel Legend of Keepers veröffentlicht, das 2020 für PC erscheinen soll . Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (aktuell sind 93 Prozent von 192 Reviews positiv). Spielbeschreibung der Entwickler: "Legend of Keepers ist die perfekte Mischung aus Dungeon Management und Roguelite. Die Dungeons Company hat dich als Dungeon Master angestellt. Deine Aufgabe: beschütze die Dungeons!Jeder Spieldurchgang ist anders, aber die Spieler behalten ein paar der bereits erspielten Boni. Wie bereits erwähnt ist unser Spiel eine Mischung aus Roguelite und Dungeon Management. Wie haben wir das hinbekommen? Indem wir mit ausgiebigen Tests die perfekte Balance zwischen Management- und Dungeon-Phasen gefunden haben!Zunächst musst du deine Verteidigung gegen die einfallenden Abenteurer planen. Schau dir ihre Werte und Resistenzen an und platziere dann die am besten geeigneten Fallen und Monster! Wenn du glaubst, dass dein Dungeon bereit ist, dann öffne die Tore!Daraufhin kannst du den Helden beim Sterben zusehen! Das funktioniert wie ein umgekehrter Dungeon Crawler: Helden laufen durch dein Dungeon und lösen die von dir platzierten Fallen aus. Wenn eine Abenteurergruppe auf deine Monster trifft, kommt es zu einem rundenbasierten Kampf!"Als Inspirationsquellen werden HeroQuest (Brettspiel), Naheulbeuk (französische Hörspielreihe), Kaamelott (französische TV-Serie), Monty Python, Darkest Dungeon For the King , Chroma Squad, Battle Brothers und West of Loathing genannt.Letztes aktuelles Video: Prologue Trailer