Legend of Keepers: Taktik-Rollenspiel bereitet sich für den Early Access vor

Stelle Fallen auf, nutze Zaubersprüche und lege den Helden, die dir ständig die Schatzkammer ausräumen das Handwerk

Kämpfe mit deinen eigenen Monstern und lerne ihre einzigartigen Fähigkeiten kennen

Stelle Monster bei dir an, kümmere dich um deine Mitarbeiter und deinen Vorrat an Fallen

Überstehe Streiks und andere lustige Ereignisse im Spiel

Zusätzliche Twitch Stream Features

Nach dem kostenlosen und "sehr positiv" bewerteten Prolog (wir berichteten ) visieren die französischen Entwickler von Goblinz Studio jetzt den Early Access für ihr PC-Taktik-Rollenspiel Legend of Keepers an. Der Start soll am 19. März 2020 auf Steam und GOG erfolgen, die Fertigstellung sechs bis zwölf Monate dauern. Zum Spiel selbst heißt es: "Legend of Keepers ist ein strategischer Dungeon Manager in dem du die Rolle der Bösewichte übernimmst! Als Chef des Dungeons Defending Department musst du die Schätze deiner Firma ständig gegen nervige Helden verteidigen.Dazu musst du zuerst einmal deine Abwehrstrategie gegen eine Gruppe von Helden planen - du siehst dir ihre Stats an und findest heraus, wogegen sie besonders widerstandsfähig sind. Dann kannst du die besten Fallen und Monster aufstellen, um den Plagegeistern schnell den Gar aus zu machen! Wenn eine Gruppe Helden in deinem Kerker auf eine Gruppe deiner Monster trifft, kommt es zu einem rundenbasierten Kampf.Für Twitch Streams im Early Access wird es spezielle Features geben, mit denen sie ihre Zuschauer auf verschiedenen Wegen in das Geschehen mit einbinden können. Zuschauer können zum Beispiel über den Schwierigkeitsgrad für den nächsten Dungeon abstimmen, oder ihrem Streamer mit Zaubersprüchen helfen. Es ist für die Community auch möglich, das Spiel mit Zaubersprüchen zu erschweren oder sogar als feindliche NPCs im Spiel aufzutauchen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Trailer