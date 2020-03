Legend of Keepers: Roguelite-Dungeon-Management als Bösewicht im Early Access

Screenshot - Legend of Keepers (PC) Screenshot - Legend of Keepers (PC) Screenshot - Legend of Keepers (PC) Screenshot - Legend of Keepers (PC) Screenshot - Legend of Keepers (PC) Screenshot - Legend of Keepers (PC) Screenshot - Legend of Keepers (PC) Screenshot - Legend of Keepers (PC) Screenshot - Legend of Keepers (PC)

Der französische Entwickler und Publisher Goblinz Studio (Sigma Theory, Iris and the Giant) hat Legend of Keepers in den Early Access auf Steam geschickt (Preis: 17,99 Euro). Die aktuelle Version umfasst ungefähr 30 Helden, sechs Champions, 25 Monster, 20 Fallen und zwei Meister. Die Partien dauern maximal zwei Jahre (Spielzeit). Unterschiedliche Spielstile sind möglich und basieren auf den Auswahlmöglichkeiten in den Talentbäumen. Der Early Access soll sechs bis zwölf Monate dauern - je nach Feedback der Spieler. Die Vollversion soll neue Helden, Monster, Fallen sowie Mod-Unterstützung bieten.Legend of Keepers ist eine Dungeon-Management-Simulation mit Roguelite-Elementen. Als Bösewicht bzw. als Chef des Dungeons Defending Departments muss man die Schätze der eigenen Firma ständig gegen nervige Helden verteidigen - und dabei die Karriereleiter erklimmen. Als Inspirationsquellen nennen die Entwickler HeroQuest (Brettspiel), Naheulbeuk (französische Hörspielserie), Kaamelott (französische Serie), Monty Python sowie Darkest Dungeon, Slay the Spire, Dungeon Keeper, Final Fantasy, Divinity, For the King, Chroma Squad, Battle Brothers und West of Loathing. Interessierte Spieler können einen Blick auf den kostenlosen Prolog des Spiels werfen, der im Oktober 2019 auf Steam veröffentlicht und "sehr positiv" (ca. 2.000 Nutzer-Reviews) bewertet wurde.Die Entwickler erklären die Mischung aus RogueDefender und Dungeon Phase so: "Jeder Spieldurchgang ist anders, aber die Spieler behalten ein paar der bereits erspielten Boni. Wie bereits erwähnt ist unser Spiel eine Mischung aus Roguelite und Dungeon Management. Wie haben wir das hinbekommen? Indem wir mit ausgiebigen Tests die perfekte Balance zwischen Management- und Dungeon-Phasen gefunden haben! Zunächst musst du deine Verteidigung gegen die einfallenden Abenteurer planen. Schau dir ihre Werte und Resistenzen an und platziere dann die am besten geeigneten Fallen und Monster! Wenn du glaubst, dass dein Dungeon bereit ist, dann öffne die Tore! Daraufhin kannst du den Helden beim Sterben zusehen! Das funktioniert wie ein umgekehrter Dungeon Crawler: Helden laufen durch dein Dungeon und lösen die von dir platzierten Fallen aus. Wenn eine Abenteurergruppe auf deine Monster trifft, kommt es zu einem rundenbasierten Kampf!"Letztes aktuelles Video: Trailer