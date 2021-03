Legend of Keepers: Roguelite-Taktik erscheint Ende April für PC, Stadia und Switch

Am 29. April 2021 will Goblinz Studio sein Taktik-Rollenspiel Legend of Keepers für PC, Google Stadia sowie Nintendo Switch veröffentlichen und den Early Access via Steam und GOG , wo jeweils auch ein kostenloser Prolog verfügbar ist, nach gut einem Jahr offiziell beenden. Auf Valves Download-Portal habe der "Reverse Dungeon Crawler" während der Vorabphase mehr als 100.000 Spieler gezählt, während die Nutzerreviews bis dato "sehr positiv" ausfallen. Veröffentlichungen via Epic Games Store Humble Store und Utomik sind ebenfalls geplant.Weiter heißt es vom Hersteller: "In einer Welt, die von Helden überrannt wird, ist es an der Zeit, das grundlegende Spiel zu ändern und die Bestie im Inneren als Freund zu akzeptieren. Ihr schließt euch dem Team der gruseligen Kreaturen an, das die Aufgabe hat, die Dungeons vor nervigen Weltverbesserern zu verteidigen. Wenn man den Job dann lieb gewonnen hat, gibt es viele Möglichkeiten, die Karriereleiter zu erklimmen, indem man den Helden gekonnt in den Hintern tritt und damit das güldene Vermögen des Arbeitgebers beschützt.Legend of Keepers bietet ein großartiges Bonusprogramm für seine angestellten Dungeon-Verteidiger: Dutzende wunderschön gestaltete Dungeons, einen Kampagnenmodus, der sich gekonnt über Fantasy-Klischees lustig macht, intensive rundenbasierte Kämpfe, mehrere Fertigkeiten, die es zu meistern gilt, ein umfangreiches Crafting-System und vieles mehr. Wenn sich tollkühne Recken nähern, wählt man Monster aus, stellt Fallen auf und sieht genüsslich zu, wie die Weltenretter ziemlich dramatisch zu Grunde gehen. Nur wenige Aufträge im Untergrund sind dermaßen lohnend.Für die Veröffentlichung sind neue Spielmodi, Inhalte und andere Features geplant - also sollte man immer ein Auge auf die 'Hilfe gesucht'-Anzeigen der Dungeons Company werfen um dann die Verteidigung so anzugehen, als ob der eigene Gehaltsscheck davon abhängt."Letztes aktuelles Video: TerminTrailer