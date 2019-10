Project A (Riot Games): Taktischer Helden-Shooter für PC in Entwicklung - 4Players.de

Riot Games (League of Legends) arbeitet an einem wettkampforientierten und auf Helden basierenden taktischen Shooter für PC, der aktuell den Namen "Project A" trägt.Die Entwickler von League of Legends versprechen präzises "Gunplay" (Handhabung der Waffen) und wirksame Anti-Cheating-Maßnahmen von Beginn an. "Project A" spielt auf einer Erde der nahen Zukunft und alle Charaktere sollen über einzigartige Fähigkeiten verfügen. Weitere Informationen sollen im Jahr 2020 veröffentlicht werden. Verbindungen zum League-of-Legends-Universum gibt es allem Anschein nach nicht.Die ersten Spielszenen erinnern jedenfalls an eine Mischung aus Counter-Strike: Global Offensive und Overwatch oder Paladins.Letztes aktuelles Video: Ankündigung