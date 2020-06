Valorant: Eindrücke aus der Release-Version: Wann kommt der Test?

Der Taktik-Shooter Valorant von Riot Games ist nach einer kurzen, geschlossenen Beta-Phase am 2. Juni offiziell als Free-To-Play-Titel an den Start gegangen. Dabei wurde sowohl die neue Agentin Reyna und die Karte Ascend hinzugefügt als auch ein frischer Spielmodus Spike Rush freigeschaltet, der eine schnellere und action-orientierte Valorant-Variante ermöglicht.

Kurz nach Launch bestätigt Valorant damit zunächst den guten Ersteindruck unserer Vorschau: Zwar ist Ascend visuell ähnlich austauschbar wie die übrigen Karten (und erinnert in seinem Layout verdächtig an das legendäre de_Dust2), generell stimmen aber sowohl Performance und Balance, an der bereits während der Beta intensiv geschraubt wurde. In den Matches nach Launch gab es keine Verbindungsabbrüche und auch das aufgrund seiner treiberähnlichen Implementierung umstrittene Anti-Cheat-Tool Vanguard scheint derzeit noch effektiv gegen Betrüger vorzugehen. Mit seiner klaren visuellen Linie, guten Verbesserungen des Counter-Strike-Prinzips bei Waffenkauf sowie den schlüssig eingebundenen Helden-Fähigkeiten, die die zentralen Shooter-Fähigkeiten nicht überlagern, ist Valorant auch in seiner finalen Version ein richtig guter Team-Shooter.

Auf unseren Test müsst ihr euch allerdings noch eine Weile gedulden. Zum Start wurden nämlich alle Ränge bei Valorant entfernt und auch das spät in der Beta eingeführte Ranked-System wieder deaktiviert – vermutlich um allen neuen Spielern eine Eingewöhnungsphase vor dem Start der Ranglisten zu ermöglichen. Das Problem: Bei einem derart auf E-Sports getrimmten Titel wie Valorant ist ein Test mit Wertung ohne ein Blick auf das finale Ranked-System mit Matchmaking, Rang-Grenzen, sowie Up- und Deranks nicht sinnvoll. Dementsprechend werden wird euch einen umfassenden Test anbieten, sobald Riot Games in den kommenden Wochen die Ranglisten erneut freischaltet.

Der Taktik-Shooter Valorant von Riot Games ist nach einer kurzen, geschlossenen Beta-Phase am 2. Juni offiziell als Free-To-Play-Titel an den Start gegangen. Dabei wurde sowohl die neue Agentin Reyna und die Karte Ascend hinzugefügt als auch ein frischer Spielmodus Spike Rush freigeschaltet, der eine schnellere und action-orientierte Valorant-Variante ermöglicht.Kurz nach Launch bestätigt Valorant damit zunächst den guten Ersteindruck unserer Vorschau : Zwar ist Ascend visuell ähnlich austauschbar wie die übrigen Karten (und erinnert in seinem Layout verdächtig an das legendäre de_Dust2), generell stimmen aber sowohl Performance und Balance, an der bereits während der Beta intensiv geschraubt wurde. In den Matches nach Launch gab es keine Verbindungsabbrüche und auch das aufgrund seiner treiberähnlichen Implementierung umstrittene Anti-Cheat-Tool Vanguard scheint derzeit noch effektiv gegen Betrüger vorzugehen. Mit seiner klaren visuellen Linie, guten Verbesserungen des Counter-Strike-Prinzips beim Waffenkauf und der generellen Übersicht sowie den schlüssig eingebundenen Helden-Fähigkeiten, die die zentrale Shooter-Mechanik nicht überlagert, ist Valorant auch in seiner finalen Version ein richtig guter Team-Shooter.Auf unseren Test müsst ihr euch allerdings noch eine Weile gedulden. Zum Start wurden nämlich alle Ränge bei Valorant zurückgesetzt und auch das spät in der Beta eingeführte Ranked-System wieder deaktiviert – vermutlich um allen neuen Spielern eine Eingewöhnungsphase vor dem Start der Ranglisten zu ermöglichen. Das Problem: Bei einem derart auf E-Sports getrimmten Titel wie Valorant ist ein Test mit Wertung ohne einen Blick auf das finale Ranked-System mit Matchmaking, Rang-Grenzen, sowie Up- und Deranks nicht sinnvoll. Dementsprechend werden wird euch einen umfassenden Test anbieten, sobald Riot Games in den kommenden Wochen die Ranglisten erneut freischaltet.Letztes aktuelles Video: Duelists Official Launch Cinematic Trailer