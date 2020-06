Valorant: Ranglistensystem und "Aufgeben-Option" mit Update 1.02

Riot Games wird in dieser Woche das Update 1.02 für Valorant veröffentlichen. Der Patch umfasst das Ranglistensystem und sorgt dafür, dass Teams in Matches auch " aufgeben " können (z.B. wenn Mitspieler dauerhaft AFK sind oder eine Partie vorab verlassen haben).Gegenüber den ursprünglichen Plänen für das Ranglistensystem sind einige Veränderungen vorgenommen worden. Hierzu gehören aktualisierte Ranglistensymbole zur besseren Unterscheidung der Ränge (mit grafischen Überarbeitungen der einzelnen Spielwertungen und deutlicheren Rangfarben). Außerdem wird die Bezeichnung für den höchsten Rang (ursprünglich 'Valorant') geändert. Sie lautet fortan "Radiant". Weitere Informationen findet ihr hier Riot Games: "Weiterhin soll es leichter sein, Platzierungsmatches mit Gruppenmitgliedern zu spielen. Selbst wenn Freunde auf unterschiedlichen Niveaus spielen, soll es möglich sein, sich gemeinsam ins Matchmaking zu begeben. Sollten sich die Fähigkeiten und das Niveau der Gruppenmitglieder allerdings zu stark voneinander unterscheiden, wird das Ranglisten-Matchmaking eine gemeinsame Gegnersuche verhindern. Riot Games arbeitet außerdem daran, das Matchmaking für Gruppen unabhängig von deren Größe zu optimieren, so dass faire und ausgeglichene Matches gefunden werden. Gegen Ende der geschlossenen Beta hatten sich die Match-Siegquoten auf fast allen Spielniveaus (abgesehen von den zwei höchsten Rängen) unabhängig von der Gruppengröße bei etwa 50/50 eingependelt. Während jedem etwa zweimonatigen Akt von Valorant haben Spieler die Möglichkeit, ihren Rangfortschritt mitzuverfolgen und in einer Übersicht anzusehen, wie sich die Leistung während des aktuellen Akts entwickelt hat. Ab Veröffentlichung des gewerteten Modus in Patch 1.02 wird der Rangfortschritt aktiv sein und bald darauf einsehbare Infos liefern."Letztes aktuelles Video: Duelists Official Launch Cinematic Trailer