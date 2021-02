Valorant: Waffentraining im Eskalation-Modus

Riot Games hat den neuen Spielmodus "Eskalation" für Valorant angekündigt, der ab morgen für alle Spieler verfügbar sein wird. Dieser Modus ist im Prinzip eine Team-Deathmatch-Variante (5-gegen-5), in dem die Waffenfähigkeiten trainiert werden können. Zu Anfang bekommen alle Spieler eine starke Waffe, die mit jedem Kill durch eine "anspruchsvollere" und weniger tödliche Waffe ersetzt wird. Die Entwickler hoffen auf "soziales Teamplay, Schnelligkeit und Kooperation"."Wir wollten den Spaß, alle Waffen zu probieren, auf ein teambasiertes Konzept übertragen. Das Ergebnis ist dieser Modus, in dem einzelne Fortschritte gemacht werden und mit jeder Waffe ein Kill erzielt werden muss, um auf das nächste Level zu kommen, aber trotzdem zum Teamlevel beigetragen wird. Dann 'eskaliert' das Match in einem großen Kampf, in dem das ganze Team dasselbe Level hat und zusammenarbeiten muss, um das gegnerische Team mit schwächeren Waffen zu schlagen", erklärt Kyle Leach, Engineer/Designer für Valorant-Modi. "Zusätzlich zu dem beliebten 'Gun-Game'-FFP-Modus erarbeiten sich die Spieler*innen den Sieg durch die einzigartigen Fähigkeiten aus dem Hauptspiel. So bietet der Eskalations-Modus nicht nur Neulingen, sondern auch erfahrenen Valorant-Spieler*innen ein abwechslungsreiches Spielerlebnis."Letztes aktuelles Video: Spielmodus Eskalation