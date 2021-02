Valorant: Agentin Astra zeigt ihre kosmischen Kräfte

Am 2. März 2021 wird der zweite Akt von Episode 2 in Valorant starten und passend dazu wird die Agentin Astra auf der Bildfläche erscheinen. Astra setzt kosmische Kräfte ein und kann "Sterne" auf der Karte platzieren. Diese Sterne sind kleine Objekte, die Astra verwenden kann, um verschiedene Effekte zu erzeugen. Um einen Stern zu platzieren, muss sie in ihre Astralform wechseln, in der sie die Sterne überall auf der Karte platzieren kann.Sobald ein Stern platziert ist, kann Astra ihn mit ihren anderen Fähigkeiten aktivieren. So kann sie z.B. eine Rauchwolke, eine erschütternde Explosion (Benommen-Effekt) oder ein Schwerkraft-Feld erzeugen, das die Gegner zu sich hinzieht und schwächt. Mit ihrer ultimativen Fähigkeit kann sie überall auf der Karte eine Wand errichten, welche die Karte in zwei Hälften teilt. Spieler können sich durch die Wand bewegen, Projektile passieren die Wand hingegen nicht und auch die Soundeffekte (von der anderen Seite) werden stark gedämpft.Letztes aktuelles Video: Astra Reveal Trailer