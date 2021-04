Valorant: Episode 2: Akt 3 mit neuer Karte "Breeze"

Mit dem Start von Episode 2: Akt 3 am 27. April 2021 wird in Valorant eine neue Karte eingeführt . Die Karte mit dem Titel "Breeze" spielt an einem sonnigen Küsten-Schauplatz mit alten Ruinen und industriellen Anlagen. Im Vergleich zu den anderen Karten in dem 5-gegen-5-Multiplayer-Shooter soll es weitaus mehr offene Areale und Sichtlinien geben. Die Gefechte sollen über größere Entfernungen als wie gewohnt ausgetragen werden. Außerdem wird mit Episode 2: Akt 3 eine neue Saison mitsamt neuem Battle Pass und Co. gestartet.Letztes aktuelles Video: Arrive on Breeze Map Reveal