Valorant: Riot Games meldet 14 Mio. monatlich aktive Spieler

Riot Games meldet zum einjährigen Jubiläum von Valorant , dass sich bis dato 14 Millionen Spieler monatlich in den Taktik-Shooter einloggen würden. Im ersten Jahr wurden über eine halbe Milliarde Partien des teamorientierten Shooters gezählt.Der Publisher schreibt: "Der 5vs5-Shooter hatte zu Beginn drei Maps aus denen schnell auf Wunsch der Community sechs wurden. Auch an Agentinnen und Agenten unterschiedlicher Herkunft, und damit an Vielfalt, hat Valorant zugelegt. Mit Killjoy gibt es zum Beispiel auch eine deutsche Agentin, die das Portfolio mit ihren explosiven Erfindungen ergänzt. Mit der Vielzahl an Agentinnen und Agenten hat sich mittlerweile auch das ultimative Agenten-Team zusammengefunden. Die Top 5 Agenten im deutschsprachigen Raum sind Sage, Jett, Reyna, Raze und Phoenix. Ebenso vielfältig sind die Modi, die mittlerweile die Ranglisten- und ungewerteten Spiele ergänzen, wie zum Beispiel der Snowball-Modus, in dem die Munition von Schneebällen ersetzt wird und das Wintergefühl auf die Karte gebracht wurde.""Mit der wachsenden Community wurde auch Valorant größer. Während im ersten Monat knapp 20.000 deutschsprachige Content Creator das Spiel streamten, wuchs die Zahl über das vergangene Jahr. In den letzten 365 Tagen streamten über 62.000 Content Creator im deutschsprachigen Raum, sodass über eine Milliarde Stunden Watch Time zusammenkamen. Es sind alle Content Creator inbegriffen, die mindestens eine Stunde Valorant gestreamt haben. (...) Zu Ehren des Einjährigen hält Riot Feierlichkeiten für Valorant-Fans in Form von Ingame-Geschenken und Events ab. Den ganzen Juni über wird es zu diesem Anlass digitale Items, inklusive einlösbare Codes und kostenlose Event-Pässe, geben."Letztes aktuelles Video: Arrive on Breeze Map Reveal