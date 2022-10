Valorant: Neuer Shooter-Held Harbor schlägt Wellen

Valorant: Kein sicherer Hafen für eure Gegner

Der Herr der Gezeiten: Cinematic Trailer zum Harbor-Reveal

Wasser marsch: Riot hat den neuesten Helden für Valorant vorgestellt! Der hört auf den Namen Harbor, stammt aus Indien und soll den Ego-Shooter mit seinen Fähigkeiten ordentlich unter (Wasser-)druck setzen.Varun Batra, wie der neue Agent mit bürgerlichem Namen heißt, kann nämlich das Wasser kontrollieren und seine Verbündeten mit mächtigen Flutwellen unterstützen, während er Gegner einfach aus dem Weg spült.Damit ihm das gelingt, hat Harbor ein ganzes Arsenal an Wasser-Fähigkeiten zur Hand. Mit High Tide (E) kann der neue Valorant-Held eine Wasserwand nach vorne schicken, die eine weitere Wasserwand in ihrem Weg entstehen lässt und Gegner bei Berührung verlangsamt.Mit Cove (Q) schleudert Harbor hingegen einen Orb aus Wasser, der sich beim Aufprall ausweitet und Kugeln abprallen lässt. Cascade (C) erlaubt dem Agenten eine weitere Wasserwand auf dem Spielfeld zu platzieren, die die Sicht blockiert und Gegner ebenfalls verlangsamen kann, wenn sie getroffen werden.Mit Reckoning (X) kann Harbor dann schlussendlich noch in einem kleinen Radius einen Geysir aus dem Boden schießen lassen, der kleinere Geysire dort entstehen lässt, wo sich Gegner befinden. Falls die Wasserströme Feinde treffen, werden diese erschüttert.Harbor wird ab dem 18. Oktober in Valorant auf Tauchgang gehen, wenn Episode 5 Akt 3 beginnt. Zur Feier seines baldigen Auftritts hat der neue Agent nicht nur einen Trailer zu seinen Fähigkeiten spendiert bekommen, sondern auch einen stimmigen Kurzfilm.Dort ist Harbor in seinem vorherigen Job als Schatzjäger zu sehen, der eines Tages auf ein Artefakt stößt, mit dem man Wasser kontrollieren kann. Leider wird er dabei von seiner Organisation verraten und muss mit dem Artefakt fliehen.Seitdem trägt Harbor das mächtige Relikt an seinem Arm und nutzt es für Angriff und Verteidigung – besonders, seit er der Heldentruppe von Valorant beigetreten ist.