Valorant: Ankündigung der neuen Season in dieser Woche

Valorant: Neue Map als Highlight

Wann startet Episode 6?

Für Fans von Valorant beginnt das neue Jahr aufregend: Bereits in wenigen Tagen wird Entwickler Riot Games die nächste Episode des Multiplayer-Shooters vorstellen. Dies deutet ein Tweet an.Der liefert keine detaillierten Informationen, aber ein sehr genaues Datum: Am 5. Januar 2023 soll etwas passieren. Dabei handelt es sich vermutlich um die Ankündigung von Episode 6, denn die aktuelle Episode 5 wird am 10. Januar zu Ende gehen.Auf einen neuen Agenten sollten sich Fans aber nicht einstellen. Stattdessen wird Episode 6 Akt 1 laut eines in der Regel verlässlichen Leakers eine neue Map ins Spiel bringen. Die soll Tempel-ähnlich ausfallen und in Indien angesiedelt sein, dem Heimatort des zuletzt veröffentlichten Valorant-Helden Harbor Bestätigt sind die Angaben von offizieller Seite bisher nicht. Das wird sich aber aller Voraussicht nach am 5. Januar ändern, wenn Riot Games die Episode 6 ankündigt. Dies soll in Form eines Cinematic-Trailers passieren, bei der Agentin Fade in den Fokus rückt. Die ist auch bereits im Teaser auf Twitter zu sehen:Sollten sich die Infos bezüglich der neuen Map bewahrheiten, dürfen Fans besonders gespannt sein, ob sich zur neuen Saison auch etwas am Map-Pool ändert. Beim letzten Mal musste sich Split verabschieden, währenddessen Pearl hinzugefügt wurde.Allzulange müsst ihr auf den Release von Episode 6 und der neuen Map nicht warten. Gemäß des Leakers soll die Karte bereits mit dem Start der neuen Episode am 10. Januar den Weg ins Spiel finden.Zuvor wird der neue Einsatzort aber noch über das Wochenende auf dem Testserver zur Verfügung stehen. Genauer gesagt sollen die Tests am Freitag, dem 6. Januar 2023 beginnen. Riot selbst hat sich dazu noch nicht geäußert.Letztes aktuelles Video: KAYO Enthüllungstrailer Neuer Agent