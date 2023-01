Valorant: Cinematic-Trailer zur Episode 6 teasert neue Map

Valorant: Cinematic-Trailer zur Episode 6

Valorant im Game Pass

Was sich vor wenigen Tagen bereits angedeutet hat , ist nun Realität: Die Episode 6 von Valorant steht kurz vor dem Release. Ein neuer Cinematic-Trailer soll die Vorfreude steigern.Die aktuelle Episode 5 ist somit auf den letzten Metern der Zielgeraden angekommen. Am 10. Januar 2023 startet dann Episode 6, in der eine neue Map dem kompetitiven Multiplayer-Shooter hinzugefügt wird. Die hört den Namen Lotus und bringt euch an einen frischen Schauplatz.Die neue Episode für Valorant läutet Entwickler Riot Games wie gewohnt mit einem schicken Cinematic-Trailer ein. Dieser zeigt mehrere, verschiedene Situationen: Während Jett zusammen mit Raze und Killjoy in Südkorea zu Essen ist, kämpft Sage zuerst alleine und später mit Omen gegen schießwütige Roboter-Feinde. Agent Fade wiederum erledigt eine Art Spionageinesatz und Astra und der in Episode 5 hinzugefügte Agent Harbor kämpfen sich durch einen Dschungel.Letzteres ist besonders interessant, denn am Ende öffnen die beiden einen Tempel – und damit den Zugang zur neuen Map Lotus. Die befindet sich wie bereits von einigen Fans im Vorfeld spekuliert in Indien, der Heimat von Harbor. Einen genauen Ausblick auf die Map gibt es aber im Cinematic-Trailer noch nicht.Dem Twitter-Kanal ValorIntel ist jedoch ein interessantes Detail im Video aufgefallen. Aller Voraussicht nach wird die neue Map in Valorant drei Seiten haben. Ob dem tatsächlich so ist, wird sich schon bald zeigen.Wer angesichts des Trailers und der bevorstehenden neuen Episode Blut geleckt hat und dann auch noch über ein Abo vom PC Game Pass verfügt, kann in Valorant direkt durchstarten. Dank einer Parterschaft zwischen Riot Games und Microsoft erhalten Abonnenten des PC Game Pass automatisch Zugang zu allen verfügbaren Charakteren. Hinzu kommen noch Boni bei Erfahrungspunkten. Auch für weitere Spiele von Riot Games, darunter League of Legends und Teamfight Tactics , erhaltet ihr als Game Pass-Abonnenten entsprechende Boni.Letztes aktuelles Video: KAYO Enthüllungstrailer Neuer Agent