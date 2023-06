Valorant: Team Deathmatch-Modus kommt mit dem nächsten Patch

Valorant: Beliebter Team Deathmatch-Modus kommt am 27. Juni ins Spiel





In wenigen Tagen ist es so weit: Mitstartet inein neues Kapitel, das die eine oder andere spannende Änderung mit sich bringt. Das Update hält aber noch viel mehr bereit, zum Beispiel einen, auf den Fans des Shooters schon länger gewartet haben.Konkret geht es dabei um den neuen-Modus. Dieser soll amseinen Weg in das Spiel finden und wie Entwickler Riot sich das Ganze vorstellt, wissen wir ebenfalls schon jetzt.Bislang hatte Valorant lediglich den herkömmlichen Deathmatch-Modus zu bieten, bei dem ihr euch mit 19 anderen Spielern auf den verschiedenen 5v5-Karten, die es auch in den anderen Modi zu spielen gibt, messen konntet.lässt euch nun aber mit euren Teammates auflos, auf denen ihr gegen andere Teams antreten könnt.Wie auch im gewerteten Modus tretet ihr dabei in einer Gruppe ausgegen ein gegnerisches Team an. Überhinweg wählt ihr aus einem eigenen Loadout mit unterschiedlichen Waffen, während ihr eure Fähigkeiten Stück für Stück freischalten könnt. Desto länger das Match läuft, desto bessere Waffen und Fähigkeiten bekommt ihr. Dasist vergleichsweise simpel: Ihr müsst so viele Gegner wie nur möglich töten, bevor es euch selbst erwischt und ihrlang auf eurenwarten müsst.Während ihr euch über die neuen Karten bewegt, stoßt ihr auf, die eurenoder eurenwieder auffüllen, solltet ihr in den hitzigen Gefechten etwas abbekommen haben. Außerdem könnt ihr auf diesem Weg auch eure ultimative Fähigkeit freischalten. Jede Runde geht rund zehn Minuten und das Team, welches als erstess einstreichen kann, gewinnt das Match. Weitere Regeln und alle Informationen zu den neuen Karten findet ihr auf der offiziellen Valorant-Webseite.Abgesehen vom neuen Team Deathmatch-Modus will Valorant mit dem Update auch ein neuesintegrieren. Hierbei fallen die täglichen Aufgaben künftig weg und werden durch sogenannte Checkpoints, für die ihr in den unterschiedlichen Modi Punkte sammeln könnt, ersetzt. Darüber hinaus sind spezielle Events geplant, mit denen ihr zu Release eines neuen Agenten zügiger Punkte sammeln könnt, um ihn freizuschalten. Ein cleveres Feature, welches es in Valorant hingegen schon eine ganze Weile gibt, soll nun auchLetztes aktuelles Video: KAYO Enthüllungstrailer Neuer Agent