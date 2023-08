Valorant: Der Multimilliardär Elon Musk war als Zuschauer bei den Valorant Champions 2023

Elon Musk schaut bei Valorant-Turnier zu - Erntet Hass

Multimilliardärspielt nicht nur gern Spielchen mit Twitter oder X, sondern zockt gelegentlich. Am Shooterzeigt er Interesse und wurde beim E-Sport Turnier „Valorant Champions 2023“ im Publikum gesichtet. Davon waren einige Gamer nicht begeistert und äußerten ihren Unmut.Dass der 52-Jährige gern mal zockt ist schon länger bekannt: Auch in. So gibt er sich selbst den Namen „Iwillneverdie“ auf Deutsch: „Ich werde niemals sterben“. Beim Valorant-Turnier gehörte er lediglich zu den Zuschauern, doch obwohl er nur zusah, trafen ihnIm Oktober 2022 übernahm Elon Musk die Plattform, gefolgt von zahlreichen Kündigungen der dortigen Mitarbeiter. Im Juli 2023 benannte er Twitter dann in „X“ um. Viele Nutzer sind mit den Veränderungen sehr unzufrieden. Zudem bangen nun Spieler, Musk könnte Valorant kaufen.In einem Clip auf Twitch ist zu sehen, wie das Team Evil Geniuses in einer hitzigen Runde Valorant steckt. Während der Liveübertragung schwenkt die Kamera ins Publikum, wo vor Ort anwesende Zuschauer sitzen. Dasist einige Sekunden zu sehen – gefolgt von Buh-Rufen. „Wofür ist das?“, fragt der Broadcaster in dem Moment, offensichtlich verwirrt.Die Perspektive wechselt zurück aufs Gameplay, doch diesind weiterhin zu hören: „Bring Twitter zurück“. Die Broadcasterin bedeutet allen, sich wieder aufs Spiel zu konzentrieren. Als die Rufe nicht aufhören, lacht sie darüber.Auf reddit greifen Nutzer den Clip auf und witzeln diesbezüglich – doch manche äußern ihre Sorgen: „Er wird Valorant kaufen und anfangen, Leuten die Teilnahme zu verwehren“, schreibt ein Nutzer namens Bleeding_Irish. Andere reißen Witze darüber, dass Musk es dann in „X Game“ umbenennt.Was sagt ihr zu dem Vorfall beim Valorant-Turnier? Elon Musk selbst hat sich dazu bisher nicht geäußert. Ob er das noch tun wird, ist fraglich. Die Shooter-Reihe Call of Duty geht bald in die nächste Runde.