Lilitales: Dark-Fantasy-Rollenspiel auf Steam gestartet - 4Players.de

Kagura Games und Tunnel No. 73 haben das Dark-Fantasy-Rollenspiel Lilitales am 11. Oktober 2019 für PC veröffentlicht. Auf Steam wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (14,27 Euro statt 16,79 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (derzeit sind 93 Prozent von 58 Reviews positiv).In Lilitales schlüpft man in die Rolle der verstoßenen Leibwächterin Luna, die sich aufmacht, die unter ihrer Aufsicht von Banditen entführte Prinzessin und Freundin Jill aus den Fängen ihrer Kidnapper zu befreien. Die Entwickler versprechen eine epische Geschichte mit allerlei Wendungen sowie ein tiefgreifendes Kampfsystem.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer