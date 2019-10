Crusader Kings 3: Macht, Intrigen, Religion und Drama, diesmal mit besserer Zugänglichkeit - 4Players.de

Screenshot - CKongs (PC) Screenshot - CKongs (PC) Screenshot - CKongs (PC) Screenshot - CKongs (PC) Screenshot - CKongs (PC)

Die wohl größte Ankündigung auf der PDXCON 2019 zum Abschluss der Eröffnungsveranstaltung war Crusader Kings 3. Das "Grand-Strategy-Spiel" vom Paradox Development Studio wird sich auf die Stärken des Vorgängers konzentrieren und sich bekanntermaßen um Macht, Herrschaft, Intrigen, Religion und Drama im Mittelalter drehen.Das Spiel bietet dreidimensionale Charaktermodelle, eine detailliertere Karte und ein wesentlich aufwändigeres System, um seine Dynastie mit unterschiedlichen Lebensstilen bzw. Spielstilen formen zu können. Auch die Religion wird man auf seine Bedürfnisse zuschneiden können. Obgleich die Entwickler versprechen, dass das Spiel keinesfalls an Tiefe im Vergleich zum Vorgänger verlieren wird, wollen sie an der Zugänglichkeit und besonders an der Benutzeroberfläche arbeiten (Stichwort: Usability). Neben einem Ingame-Guide-System wird es ein weiteres Hilfesystem geben, das u.a. Vorschläge macht, welchen Handlungsmöglichkeiten man nachgehen könnte. Die Komplexität des Spiels soll vielmehr besser präsentiert werden."Crusader Kings 3 ist eine große mittelalterliche Simulation, in der man die Freiheit hat, alle möglichen Herrschaftsphantasien, die uns einfielen, auszuleben - aber nicht ohne Herausforderung", sagte Henrik Fåhraeus (Game Director). "Zu sehen, wie der Vorgänger in Sachen Beliebtheit explodierte, war sehr erfüllend und vor allem wenn man bedenkt, dass die Benutzerfreundlichkeit nie unser oberstes Ziel war. Jetzt haben wir die Chance, das umzusetzen - und ein noch größeres Publikum ansprechen."Crusader Kings 3 wird irgendwann 2020 für PC erscheinen. Es wird auch im Xbox Game Pass für PC enthalten sein.