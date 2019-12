Crusader Kings 3: Entwickler über Persönlichkeitsmerkmale, Räte und Adelshöfe - 4Players.de

Paradox Interactive hat die letzten vier (textuellen) Entwickler-Tagebücher zu Crusader Kings 3 im Dezember-Video-Update zusammengefasst und mit Spielszenen veranschaulicht. In dem elf Minuten langen Video werden Charaktere, Schemata, Porträts, Persönlichkeitsmerkmale, die Alterung der Figuren mit fortlaufender Spielzeit, Adelshöfe und "Councillors" (Ratsherren/Räte) thematisiert. Abgesehen davon, dass sich im dritten Teil die Ansprüche auf neue Gebiete gezielter formulieren lassen, sollen die Räte eine größere Kontrolle über die Geschehnisse im Reich haben. Ganz allgemein soll der Fokus stärker auf die Charaktere gerichtet werden.Die Entwickler versuchen mit den Tagebüchern und den Videos die wichtigsten Features des Spiels und die zentralen Designentscheidungen im Vorfeld möglichst transparent darzustellen, damit sich keine falschen Erwartungen bilden - wie es bei Imperator: Rome der Fall war. In dem Strategiespiel hatten die Spieler nach der Ansicht von Paradox Interactive ein "anderes Spiel" mit anderen Schwerpunkten und weniger abstrakten Elementen erwartet, weswegen es derzeit aufwändig umgestaltet wird.Letztes aktuelles Video: Dezember 2019 UpdateDie drei zentralen Säulen des Strategie-Rollenspiels sind laut Henrik Fahraeus (Game Director) ein strikterer Bezug zu den Charakteren, die diesmal in 3D darstellt werden, wesentlich mehr Möglichkeiten/Freiheiten bei dem Fortschritt der eigenen Dynastie und eine verbesserte Zugänglichkeit/Usability mit einem besseren Interface. Außerdem sagte er, dass viele beliebte Inhalte, die der zweite Teil via Download-Erweiterungen bekommen hatte, sofort im dritten Teil enthalten sein werden. Hierzu gehören z.B. Heiden (Pagan), Wikinger und Moslems. Nomaden und das Inventarsystem wird man hingegen nicht übernehmen, weil diese Elemente weniger beliebt waren. Weitere Informationen findet ihr in unserem Bericht von der PDXCON 2019 ( zum Bericht ).