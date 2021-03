Crusader Kings 3: Northern Lords: Erstes Flavor Pack mit nordischen Inhalten angekündigt

"Nordische Abenteurerreiche: Nordische Charaktere können ihre Heimat verlassen und Horden in fremde Länder führen, um dort ihre eigenen Königreiche zu gründen.

Jomswikinger und Schildmaiden: Heilige nordische Krieger und tapfere Schildmaiden greifen in deinem Namen zu den Waffen, während Poeten beißenden Tadel oder romantische Lieder komponieren.

Neue kulturelle Inhalte: Besondere nordische Vermächtnisse, nordische Blótopfer, Gerichtskämpfe und kulturelle Innovationen sowie viele neue Ereignisse zur weiteren Ausschmückung und Vertiefung.

Neue Grafiken und Musik: Landestypische Grafiken und Musikstücke für ein intensives Spielerlebnis.

Und mehr: Berserker, Missionare, Runensteine, Varäger-Abenteurer, neue Entscheidungen und andere Highlights aus der aufregenden Geschichte der Nordmänner."

Bei der Paradox-Insider-Show ist das erste Flavor Pack für Crusader Kings 3 ab 36,99€ bei kaufen ) angekündigt worden, und zwar das "Northern Lords" Flavor Pack. Diese (kleinere) Erweiterung fokussiert sich auf nordische Themen in den Bereichen Ereignisse, Entscheidungen, Charakter-Kunst, Musik, 3D-Modelle, Abenteurer-Königreiche und mehr. Crusader Kings 3: Northern Lords erschient am Dienstag, den 16. März.Crusader Kings 3: Northern Lords enthält (laut Paradox):Zusammen mit Crusader Kings 3: Northern Lords wird das kostenlose Update 1.3 erscheinen. Es umfasst Verbesserungen am Winterwetter und an der Karte, ein neues Duellsystem und eine Poetry-Eigenschaft, die für zufällige Phrasen sorgen wird.Das Flavor Pack kostet einzeln 6,99 Euro. Es ist auch im Expansion Pass enthalten - zusammen mit der ersten Erweiterung und dem zweiten Flavor Pack. Ein Flavor Pack ist ein thematischer Inhalt, der sich auf ein spezielles Thema oder eine Region konzentieren wird - sehr wahrscheinlich wie die "Content Packs" für Crusader Kings 2 oder Imperator: Rome. Flavor Packs sollen größer als typische "kosmetische Download-Erweiterungen" ausfallen. Die "richtigen" Erweiterungen sollen 29,99 Dollar/Euro kosten und wesentlich großer ausfallen . Sie werden auch einige Mechaniken enthalten, welche das Spielerlebnis vertiefen werden.