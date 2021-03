Crusader Kings 3: Flavor Pack "Northern Lords" (DLC #1) und Update 1.3 stehen bereit

"Nordische Abenteurer: Nordische Charaktere haben die Möglichkeit, ihre eigene Heimat zu verlassen und ihre Scharen in fremde Länder zu führen, um ihre eigenen Königreiche zu gründen.

Jomswikinger und Schildmaiden: Heilige nordische Krieger und unerschütterliche Schildjungfrauen greifen zu den Waffen, während Dichter scharfe Tadel oder romantische Ouvertüren verfassen können.

Neue kulturelle Inhalte: Besondere nordische Dynastien, nordische Blót-Opfer, Kampfprüfungen und kulturelle Neuerungen sowie zahlreiche neue Ereignisse bringen zusätzliche Farbe ins Spiel.

Neue Artworks und Musik: Original-Grafik und -Musik, um das Spielerlebnis zu verbessern.

Und vieles mehr: Berserker, Missionare, Runensteine, warägische Abenteurer, neue Entscheidungen und weitere Highlights aus der spannenden Geschichte der nordischen Völker."

Für Crusader Kings 3 ab 36,99€ bei kaufen ) ist das erste Flavor Pack "Northern Lords" veröffentlicht worden. Ein Flavor Pack ist ein thematischer Inhalt, der sich auf ein spezielles Thema oder eine Region konzentieren wird - sehr wahrscheinlich wie die "Content Packs" für Crusader Kings 2 oder Imperator: Rome. Diese Erweiterung verleiht den nordischen Kulturen des mittelalterlichen Europas durch eine Reihe von neuen Ereignissen, Optionen und Entscheidungen mehr Tiefe und Vielfalt. Das Flavor Pack kostet einzeln 6,99 Euro. Es ist auch im Expansion Pass enthalten - zusammen mit der ersten Erweiterung und dem zweiten Flavor Pack.Crusader Kings 3: Northern Lords bietet:Northern Lords wird von einem kostenlosen Update begleitet, das der Karte "härtere Winterbedingungen" sowie Charakterduelle und eine neue Dichtereigenschaft (für zufällige Phrasen) hinzufügt. Das Change-Log findet ihr hier . Last but not least ist das Hauptspiel an diesem Wochenende kostenlos spielbar ( auf Steam ).Letztes aktuelles Video: Northern Lords Flavor Pack Release Trailer