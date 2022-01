Crusader Kings 3: Releasetermin für PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S festgezurrt

Auch wenn der PC-Release von Crusader Kings 3 ( ab 39,95€ bei kaufen ) mittlerweile gut eineinhalb Jahre zurückliegt zurückliegt, haben die Verantwortlichen von Paradox Interactive im letzten Sommer eine Umsetzung des Strategiespiels für PlayStation 5 und Xbox Series X|S angekündigt. Dank eines neuen Trailers zur Next-Gen-Version wissen wir jetzt auch, wann Crusader Kings 3 für die neuen Konsolen von Sony und Microsoft erhältlich sein wird. Demnach können Spieler am 29. März 2022 loslegen.Die Entwickler haben einige Änderungen am Strategiespiel durchgeführt, um eine Steuerung mit dem Controller zu ermöglichen. Unter anderem wurden dabei zahlreiche Dinge an der Benutzeroberfläche verändert. Auch die Funktionen des DualSense-Controllers der PlayStation 5 wurden integriert. Abonnenten des Xbox Game Pass können Crusader Kings 3 auf Xbox Series X|S übrigens direkt zum Launch spielen. In Kürze steht auch die nächste Erweiterung auf dem PC an. The Royal Court wird ab dem 8. Februar 2022 erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Royal Court Announcement Trailer