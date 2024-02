Crusader Kings 3: Schwarzer Tod und Byzantinisches Reich in neuer Erweiterung

Crusader Kings 3: Kapitel drei wird einer der wichtigsten Abschnitte des Spiels

Das Mittelalter-Strategie-Spektakel geht in die nächste Runde: Fürwurde ein drittes Kapitel angekündigt, das sogar schon nächsten Monat auf den Weg gebracht wird. Dieses verspricht neue historische Blickwinkel und eine Menge abwechslungsreicher Charaktere.Tatsächlich werden es sogar zwei Erweiterungen sein, die dem Strategiespiel von Paradox Interactive in diesem Jahr einen neuen Anstrich geben. Im Fokus stehen dabei. Für Vorbesteller gibt es etzt schon ein kleines Goodie.Mit der Haupterweiterung Legends of the Dead für Crusader Kings 3 kann euch die Welt zu Füßen liegen, wenn ihr in Person eines einflussreichen Machthabers eure Ränkespiele treibt und Dynastien aufbaut. Mehr Ansehen und ein großes Erbe sind euer Ziel, während ihr zur Zielscheibe von Usurpatoren aus fernen Ländern werdet und euch derstellen müsst. In der Erweiterung Road to Power hingegen regiert ihr von Konstantinopel in einem neuartigen und ungewöhnlichen politischen Führungssystem das Byzantinische Reich.„Kapitel drei verspricht,in der Geschichte des Spiels zu werden“, sagt Game Director Alex Oltner. „Wir haben hart daran gearbeitet, Wege zu finden, um historische Inhalte wie den Schwarzen Tod und die besondere Regierungsform des Byzantinischen Reichs einzubauen.“ Mit den Erweiterungen wird außerdem ein neuer Lebensstil des Reisens eingeführt, bei dem ihr mit Zwischenfällen und Nebenhandlungen konfrontiert werden könntet, während ihr umherreist.Ab sofort steht für alle Spieler von Crusader Kings 3, die den Erweiterungspass vorab kaufen, bereits ein kosmetisches Add-on zum Download zur Verfügung. Dieses beinhaltet Kleidung und Stile, die von der französischen königlichen Mode des Hochmittelalters inspiriert sind. Die Erweiterung Legends of the Deadveröffentlicht.