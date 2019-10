BattleTech: Heavy Metal: Neues Schwermetall, mehr Abwechslung, Flashpoint-Mini-Kampagne und Patch 1.8 - 4Players.de

Screenshot - BattleTech: Heavy Metal (PC) Screenshot - BattleTech: Heavy Metal (PC) Screenshot - BattleTech: Heavy Metal (PC) Screenshot - BattleTech: Heavy Metal (PC) Screenshot - BattleTech: Heavy Metal (PC) Screenshot - BattleTech: Heavy Metal (PC) Screenshot - BattleTech: Heavy Metal (PC) Screenshot - BattleTech: Heavy Metal (PC)

Am 21. November 2019 werden Paradox Interactive und Harebrained Schemes die dritte und letzte Erweiterung "Heavy Metal" und den (kostenlosen) Patch 1.8 für das BattleTech-Basisspiel veröffentlichen. Heavy Metal kostet 19,99 Euro, ist aber auch im Season Pass enthalten. BattleTech: Heavy Metal wird acht neue Mechs hinzufügen. Zum Vergleich: Die erste Erweiterung ( Flashpoint ) umfasste drei Mechs. Der zweite DLC ( Urban Warfare ) brachte zwei weitere Mechs. Mitch Gitelman (Mitbegründer des Studios) meinte, dass sich die Spieler am meisten neue Mechs gewünscht hätten und diesem Wunsch würden sie mit der dritten Erweiterung nachkommen.Jeder neue Mech verfügt über spezifische Ausrüstung, welche die Essenz des Mechs aus dem Tabletop verkörpern soll. Zugleich soll jeder Mech eine bestimmte Rolle auf dem Schlachtfeld übernehmen. Zu den Neulingen gehören der mit Raketen vollgestopfte Archer oder der kleine "Flea" (20t-Mech), der schnell ist und trotzdem über große Feuerkraft verfügt. Die Waffensysteme des Riflemen haben eine größere Reichweite als die aller anderen Mechs (Scharfschütze), während der Assassin (40t) das Intercept-System (Evasion) ignoriert. Sieben Mechs sind aus dem Original-Tabletop bekannt. Ein Mech ist ausschließlich für das Spiel gestaltet worden, nämlich der Bullshark. Details hierzu halten die Entwickler aber noch zurück.Auch acht neue Waffensysteme kommen ins Spiel, welche mehr Abwechslung in die Gefechte bringen sollen. Der "Mech Mortar" ist die erste Flächenangriffswaffe und kann mehrere Einheiten zugleich beschädigen. Der neue COIL-Beam erzeugt mehr Energie, je weiter sich der Angreifer bewegt, bevor gefeuert wird - eine gute Waffe für schnelle und leichte Mechs wie den Flea. Mitch Gitelman meinte, dass sie sich einige Kniffe einfallen lassen mussten, um nicht einfach Waffen mit stumpf höheren Schadenszahlen zu entwerfen.Außerdem wird eine neue Flashpoint-Mini-Kampagne eingebaut. Die Mini-Kampagne findet in der Söldner-Karriere an dem Punkt statt, an dem die Spieler zum Elite-MechCommander werden und dabei auf zwei Charaktere aus der BattleTech-Geschichte (Bounty Hunter und Black Widow der Wolf's Dragoons) treffen. Im Gegensatz zu den bisherigen Flashpoints soll diese Mini-Kampagne größer und stärker verwoben sein und sich stärker durch die Söldner-Karriere ziehen.Mit dem (kostenlosen) Update 1.8 kommen außerdem zwei neue Mechs ins Spiel, und zwar der Marauder und der Warhammer. Darüber hinaus sind Mod-Support, neue Missionen und sinnvolle Filteroptionen für die Weltraumkarte geplant.Letztes aktuelles Video: Ankündigung