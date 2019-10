Rise to Ruins: Von Rimworld und Dwarf Fortress inspirierte Aufbau-Strategie hat den Early Access verlassen - 4Players.de

Screenshot - Rise to Ruins (PC) Screenshot - Rise to Ruins (PC) Screenshot - Rise to Ruins (PC) Screenshot - Rise to Ruins (PC) Screenshot - Rise to Ruins (PC) Screenshot - Rise to Ruins (PC) Screenshot - Rise to Ruins (PC)

Die nach eigenen Angaben von Black & White Die Siedler und ActRaiser inspirierte Aufbau-Strategie Rise to Ruins von Raymond Doerr und SixtyGig Games hat den Early Access am 14. Oktober 2019 hinter sich gelassen. Aktuell wird auf Steam noch ein Launch-Rabatt von 30 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (8,74 Euro statt 12,49 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (derzeit sind 90 Prozent von 3.730 Reviews positiv).Der Titel wird als Mischung aus Echtzeit-Strategie, Götter-Sim, Ressourcen-Management, Roguelike und Tower Defense beschrieben. Im Grund errichtet man ein Dorf, das es so lange wie möglich zu erweitern und zu verteidigen gilt. Spielerisch soll eine Brücke zwischen der Komplexität traditioneller Siedlungssimulationen, dem Spaß von Götterspielen und der Zugänglichkeit von Echtzeit-Strategiespielen geschlagen werden. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer