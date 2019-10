Root Film: Fortsetzung zu Root Letter für PS4 und Switch angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Root Film (PS4) Screenshot - Root Film (PS4) Screenshot - Root Film (PS4) Screenshot - Root Film (PS4) Screenshot - Root Film (PS4)

Kadokawa Games und PQube haben angekündigt, die während der "Kadokawa Games Dai Kanshasai 2019" enthüllte Visual Novel Root Film auch in Europa und Nordamerika für PlayStation 4 und Nintendo Switch zu veröffentlichen. Ein Erscheinungstermin wurde allerdings nicht genannt.Der Nachfolger von Root Letter bzw. Root Letter: Last Answer entführt erneut in die japanische Präfektur Shimane, wo das Reboot einer vor zehn Jahren abgesetzten TV-Serie namens "Shimane Mystery Drama Project" gedreht werden soll. Doch die Suche nach passenden Drehorten wird plötzlich von einem grausamen Mord überschattet.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer