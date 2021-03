Root Film: Fortsetzung zu Root Letter für PS4 und Switch veröffentlicht

Als Features werden genannt:

Wunderschöne handgezeichnete Illustrationen -Vom Charakterdesign bis hin zur Umgebung wird Root Film durch wunderschöne Kunstwerke zum Leben erweckt. Jeder Moment wird bildschön und mit liebevollen Details und einer sorgfältig ausgewählten Farbpalette in Szene gesetzt.

Reise durch die Präfektur Shimane - Besuche mehrere Orte in der gesamten Präfektur Shimane und versuche, die Wahrheit über das "Mystery-Drama-Projekt von Shimane" herauszufinden!

Werde selbst zum Detektiv - Die "Intuition"-Spielmechanik ermöglicht es, während der Gespräche im Spiel Schlüsselwörter aufzuschnappen. Einmal aktiviert, enthüllt "Intuition" Wörter auf dem Bildschirm, die für Ermittlungen und Konfrontationen entscheiden sind.

Stelle Verdachtspersonen zur Rede - Nachdem du genug Schlüsselwörter gesammelt hast, kannst du Verdachtspersonen im "Max Mode" zur Rede stellen, um Mysterien aufzulösen. In diesem Modus, der an Fighting Games erinnert, musst du sicherstellen, dass vor der Konfrontation genug Beweise gesammelt wurden, um Verdachtspersonen erfolgreich vor Gericht zu bringen.

Am heutigen 19. März 2021 haben Kadokawa Games und PQube die Mystery-Visual-Novel Root Film ab 49,99€ bei kaufen ) für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Via eShop und PlayStation Store (nur mit PlayStation Plus) wird aktuell ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis der Nachfolgers von Root Letter bzw. Root Letter: Last Answer gewährt (31,99 Euro statt 39,99 Euro). Darüber hinaus sind via Funstock auch physische Limited Editions für PS4 und Switch erhältlich.In der Spielbeschreibung heißt es: "Root Film ist ein spannendes Abenteuerspiel mit Visual Novel-Elementen. Begleite Rintaro Yagumo in seiner Rolle als Regisseur für das neu gestartete 'Mystery-Drama-Projekt von Shimane', eine TV-Serie, die aus unbekannten Gründen vor 10 Jahren abgesetzt wurde. Seine Freude über diese großartige Chance wird schnell gedämpft, als die Suche nach einem Drehort durch einen schrecklichen Mord unterbrochen wird. Begleite ihn und die anderen einzigartigen und unvergesslichen Charaktere dabei, wie sie tief in ein spannendes Mysterium gezogen werden. Werde selbst zum Detektiv, indem du die Wahrheit mit Ermittlungsspielmechaniken aufdeckst, die dem Visual Novel-Genre eine ganz neue Ebene verleihen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer