Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3: Die nächste Rennsaison beginnt im Februar 2020 - 4Players.de

Milestone und Feld Entertainment haben Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Steam) und Google Stadia angekündigt . Das Rennspiel wird weltweit am 4. Februar 2020 erscheinen und die Monster-Energy-Supercross-Saison 2019 mit 100 Fahrern der 450SX- und 250SX-Klassen sowie 15 offizielle Stadien und Strecken beinhalten. Weiter heißt es vom Hersteller: "Zum ersten Mal in der Serie können die Spieler im Karrieremodus zwischen einem Sponsorenteam und einem offiziellen Supercross-Team der Meisterschaft 2019 wählen: Die Spieler haben endlich die Chance, Teamkollege ihres Lieblings-Supercrossfahrers zu werden und der ganzen Welt zu zeigen, wer der König der Strecke ist!Mit Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 können die Spieler nun auch im Koop-Modus mit 3 anderen Freunden fahren und in der Nachbildung der legendären Factory Supercross Practice Tracks in Kalifornien verschiedene Spielmodi wählen. Ein riesiger freier Roaming-Bereich mit 9 fantastischen Strecken, auf denen die meisten OEMs, die bei der FIM-Weltmeisterschaft Monster Energy AMA Supercross antreten, ihre Bikes testen.Und wenn die Spieler einmal geübt haben, sind sie bereit, andere Spieler im brandneuen Online-Multiplayermodus herauszufordern, der jetzt mit dedizierten Servern für ein verzögerungsfreies Spielerlebnis ausgestattet ist. Außerdem beinhaltet der Multiplayermodus den Race Director-Modus mit dessen Hilfe die Spieler Online-Turniere erstellen können, die Startposition der Spieler sowie Sanktionen und die Kameraperspektive festlegen können. Meisterschaft, Schnellrennen oder Eliminierungsmodus, die Spieler können ihren bevorzugten Spielmodus wählen und durch öffentliche und private Lobbys surfen, um das richtige Spiel zu finden. Es gibt viele Möglichkeiten zu zeigen, wer der beste Supercross-Fahrer ist!Nach dem großen Erfolg des vorherigen Spiels wurden mehr als 53.000 Tracks von der leidenschaftlichen Community erstellt, der Track Editor ist zurück und ist besser denn je: neue Module und neue Stadionartikel, um Tracks auf einzigartige Weise anzupassen. Dank brandneuer ästhetischer Anpassungselemente wie Touch Block, Finish Gates oder Leader Pillars können Spieler nun den Realismus ihrer eigenen Tracks verbessern.Für Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 haben die Entwickler hart daran gearbeitet, mehrere technische Aspekte zu verbessern, die sowohl die Grafik als auch das gesamte Spielerlebnis beeinflussen. Fahrer- und Nebencharakter wurden komplett von Grund auf neu erstellt, mit Fotoscanning, das nun mit einer neuen Reihe von Animationen ausgestattet ist. Das neue Modellsystem erlaubte es außerdem, zum ersten Mal ein weibliches Fahrermodell mit eigenen Animationen und Physik hinzuzufügen. Die Spieler können eine weibliche Custom Rider aus verschiedenen Modellen auswählen, um der nächste Supercross-Champion zu werden. Die Strecken sind lebendiger, dank der überarbeiteten Feuerwerkskörper, Flammen, trockener und nasser Untergrund, die detaillierter und realistischer sind. Spieleseitig wurde die Physik komplett überarbeitet, um sie an die Animationen der neuen Fahrer anzupassen, und es wurde ein neues In-Air-Bike-Steuerungssystem implementiert, um das Bike-Handling bei Sprüngen zu verbessern."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer