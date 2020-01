Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3: Musikvideo-Trailer stellt die Features vor

Screenshot - Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 (PC) Screenshot - Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 (PC) Screenshot - Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 (PC) Screenshot - Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 (PC) Screenshot - Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 (PC)

Milestone hat ein Musikvideo-Trailer zu Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 veröffentlicht, in dem sie zusammen mit Supercross-Profi und Rapper Adam Enticknap alias 7deucedeuce zeigen, was Fans vom nächsten Teil der Rennspielreihe erwarten können, der am 4. Februar 2020 für PlayStation 4, Xbox One, PC, Google Stadia und Nintendo Switch an den Start gehen wird:Dazu heißt es vom Hersteller: "Wie alle wissen geht es bei Monster Energy Supercross um Rhythmus und den Flow. Warum also einen normalen 'Feature-Trailer' für das neue Videospiel veröffentlichen, wenn man den eingängigen, rhythmischen Flow eines eigens produzierten Rap-Songs nutzen kann? Insbesondere wenn man einen Profi-Athleten an Bord hat, der nicht nur Videospiele liebt, sondern gleichzeitig auch ein beliebter Rapper ist!Aus diesem Grund hat sich Milestone, das Entwicklerstudio und Publisher von Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 mit dem Supercross-Athleten Adam Enticknap, alias 7deucedeuce, zusammengetan, um 'Be One of Us' zu kreieren. Der Rap-Song und das Video zeigen den Fans, was sie von dem neuen Videospiel erwarten können, wenn sie sich mit den besten Pro-Fahrern in der neuesten Version des realistischsten Supercross-Videospiels aller Zeiten messen. Das Musikvideo wurde vor Ort in Kalifornien gedreht, um sowohl digitale als auch reale Track-Action zu mischen. 'Be One of Us' enthält zudem verschiedene Gastauftritte bekannter YouTuber, die in der Supercross-Videospiel-Community beliebt sind.""'Be One of Us' war das Erste, was mir in den Sinn kam, als die Entwickler von Monster Energy Supercross 3 mich für dieses Projekt anfragten", so Adam Enticknap. "Das Gameplay ist so realistisch und einfach krass, dass ich wusste, dass ich diese Authentizität unbedingt übertragen musste. Das war wirklich eine surreale Erfahrung und ich hoffe, dass die Fans meinen Song so sehr mögen, wie ich weiß, dass sie das neue Spiel lieben werden."Zum Spielinhalt schreibt Milestone: "Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 zeigt die Monster Energy Supercross Saison 2019 mit 100 Fahrern aus der 450SX und 250SX Klasse in 15 offiziellen Stadien. Zum ersten Mal können die Spieler auch im Karrieremodus zwischen einem Sponsorenteam oder einem offiziellen Supercross-Team der Meisterschaft 2019 wählen. Der Multiplayer-Modus ist zudem mit dedizierten Servern für ein verzögerungsfreies Spielerlebnis und dem Race Director-Modus zum Erstellen und Verwalten von Online-Turnieren ausgestattet. Die Spieler können auch im Koop-Modus mit drei anderen Freunden und in verschiedenen Spielmodi auf den legendären Factory Supercross Übungsstrecken in Kalifornien, ein riesiges Testgelände mit neun faszinierenden Strecken, auf denen die meisten OEMs ihre Motorräder testen, Rennen fahren."