Little Big Workshop: Die Miniaturfabrik eröffnet bald auch auf Xbox One

Am 24. September 2020 wollen die Mirage Game Studios und HandyGames die bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Fabrik-Simulation Little Big Workshop auch für Xbox One veröffentlichen. Vorbestellungen via Microsoft Store sind ab sofort mit 20 Prozent Rabatt auf den regulären Verkaufspreis möglich (15,99 Euro statt 19,99 Euro).Spielbeschreibung des Herstellers: "Stelle dir vor, über Nacht erscheint in deinem Wohnzimmer eine magische Fabrik. Ein sorgfältig geplantes Meisterwerk, in dem kleine fleißige Arbeiter alles zusammenschustern, was sich die Kunden wünschen. Quietscheentchen und Kommoden, Drohnen und E-Gitarren, Motorroller und weitere umwerfende Sachen können mit verschiedenen Materialien hergestellt und für bare Münze verkauft werden. Geld, welches du direkt wieder in deine Fabrik investierst, für mehr Maschinen, Angestellte und Arbeitsflächen. In Little Big Workshop wirst du zum Industrie-Tycoon!Echte Fabriken - Echter SpaßDu bist der Big Boss und es ist an der Zeit die Kontrolle über deine eigene Miniaturfabrik zu übernehmen. Organisiere die Werkshallen, manage deine Arbeiter, kaufe Maschinerie und gestalte effiziente Produktionslinien, um deine Kundschaft rechtzeitig beliefern zu können!Unbegrenztes SandboxerlebnisNur keine Hektik! Es ist ein Sandboxspiel, in dem du herumtüfteln und ausprobieren kannst bis alles genau so funktioniert wie du es dir vorstellst. Liefere gefragte Produkte an Kunden und einen ständig wechselnden Markt. Wähle aus über 50 einzigartigen Fabrikaten, wobei du jedes mit unterschiedlichen Materialien und Bauteilen herstellen kannst. Keine zwei Fabriken werden jemals gleich aussehen.Kleine Händchen, große TräumeBeginne mit nichts als einer kleinen Werkstatt und expandiere, bis du eine Fabrik hast, die den gesamten Tisch ausfüllt. Schalte immer bessere Maschinen und Produktionsmöglichkeiten frei und - vor allem - erweitere dein Grundstück. Bald schon wirst du täglich, wie am Fließband hunderte von komplexen Produkten fertigen und begeistert dabei zusehen, wie deine niedlichen Arbeiter sich mit Fleiß und Hingabe an die Arbeit machen."Letztes aktuelles Video: Pre-Order Trailer Xbox One