Doom 64: Erscheint am 20. März 2020 für PC, PS4, Switch und Xbox One; Pre-Order-Bonus für Doom Eternal - 4Players.de

DOOM 64 wird am 20. März 2020 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Der Shooter-Klassiker wird für jede vergangene, aktuelle oder noch bis zum 20. März getätigte Vorbestellung von DOOM Eternal als (kostenloser) digitaler Bonus-Download hinzugefügt - auch für Nintendo Switch, obgleich DOOM Eternal auf dieser Plattform erst "später" erscheinen wird. DOOM 64 erschien Ende März 1997 auf dem Nintendo 64.Bethesda Softworks: "DOOM 64 - ursprünglich am 31. März 1997 für Nintendo 64 veröffentlicht - ist als Teil des Rip-and-Tear-Packs bei der Vorbestellung des Hauptspiels und der Deluxe Edition enthalten. Das Rip-and-Tear-Pack enthält außerdem den DOOT-Revenant-Skin, den Retro-Shotgun-Waffenskin sowie das Kultisten-Basis-Master-Level, eine überarbeitete Version des Kampagnenlevels 'Kultisten-Basis' mit neuen Herausforderungen und Überraschungen."