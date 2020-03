Doom 64: Umsetzung wird ein komplett neues Kapitel beinhalten

Die Umsetzung von Doom 64 wird ein brandneues Kapitel beinhalten, das es beim Original auf dem N64 nicht gab. Das haben die Entwickler der Nightdive Studios gegenüber US Gamer verraten."Hartnäckige Spieler werden die Gelegenheit bekommen, ein neues Kapitel in der Saga von Doomguy freizuschalten, das kurz nach dem Ende der Original-Kampagne [von Doom 64] angesiedelt ist", so James Haley. "Der Mutter-Dämon, den man besiegt hat, hatte eine Schwester. Und weil man sich dauernd mit der Hölle angelegt hat, versucht sie euch loszuwerden, indem sie euch wegschickt. Wenn ihr es schafft, euch zurückzukämpfen und Rache zu üben, wird man mit geschichtlichen Einblicken belohnt, die sowohl Fans der klassischen als auch der neuen Serie gefallen dürften."Der leitende Engine-Entwickler Samuel Villareal hat außerdem noch aus dem Nähkästchen geplaudert, welche Verbesserungen er im Vergleich zum Original vorgenommen hat. Unter anderen wurde das Spiel so optimiert, dass es auch auf Bildschirmen mit einer Bildwiederholfrequenz jenseits von 60Hz funktioniert. Hinsichtlich der Bildrate kann man sich dadurch z.B. auf 120 fps festlegen oder die Darstellung sogar auf mehr als 1000 Bilder pro Sekunde steigern. Auch hat man die Berechnung der Sprites dahingehend bearbeitet, dass Clipping-Fehler möglichst vermieden werden sollen.Doom 64 erscheint am 20. März für PC, PS4, One und Switch. Vorbesteller von Doom Eternal erhalten die Neuveröffentlichung des N64-Shooters gratis.Letztes aktuelles Video: Trailer