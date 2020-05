Doom 64: Jetzt auch für Stadia erhältlich

Es hat zwar ein bisschen länger gedauert als auf den anderen Plattformen, aber die technisch und inhaltlich aufgepeppte Neuauflage des N64-Klassikers Doom 64 von id Software ist ab sofort auch beim Streamingdienst Stadia zum Preis von 4,99 Euro erhältlich. Wer sich am oder vor dem 3. April Doom Eternal im Stadia Store gekauft hat, erhält das Spiel kostenlos. In diesem Fall werden die Käufer per Mail kontaktiert und erhalten einen Aktivierungscode, mit dem Doom 64 freigeschaltet wird."In DOOM 64 bekämpfen Spieler das Böse in 32 actiongeladenen Level. Besonders wegen der atmosphärischen Umsetzung der bekannten Shooter-Action von DOOM, wird das Spiel von den Fans gefeiert", heißt es in der Pressemitteilung.Wie die Wiederauferstehung des Klassikers in unserem Test ankam, erfahrt ihr hier Letztes aktuelles Video: Video-Test