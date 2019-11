Die Sims 4 An die Uni!: Uni-Erweiterung für PC und Mac erhältlich - 4Players.de

In neuer Uni-Kleidung ihren Sinn für Mode unter Beweis stellen

Sich für Kurse einschreiben, die ihren Interessen entsprechen

An außerschulischen Aktivitäten teilnehmen, wie Robotik, Kunst oder Debattieren

Wohnheimzimmer mit neuer Deko einrichten, die die Persönlichkeit der Sims widerspiegelt

Mit Freunden treffen, um eine Runde Saft-Pong zu spielen

Der rivalisierenden Uni einen Streich spielen

Den Campus auf dem Fahrrad erkunden oder in den Gemeinschaftsräumen Kontakte knüpfen"

Electronic Arts und Maxis haben die Erweiterung Die Sims 4 An die Uni! für PC und Mac via Origin veröffentlicht. Das knapp 40 Euro teure Erweiterungspack wird am 17. Dezember für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Im Add-on können sich die Sims an der Uni ihrer Träume einschreiben. Dort können sie Vorlesungen in Ingenieurs-, Bildungs- und Rechtswesen besuchen, ihr Zimmer im Wohnheim einrichten, an Aktivitäten außerhalb der Universität teilnehmen und mit neuen Freunden interagieren."An die Uni! bietet in der Spielwelt Britechester zwei neue Universitäten, die den Sims eine höhere Bildung ermöglichen: Die historische Universität von Britechester für Kunst- und Geisteswissenschaften und das moderne Foxbury Institut für Wissenschaft und Technik. Beide Unis bereiten die Sims auf das Berufsleben vor, besonders wenn sie Karrieren in den neuen Bereichen Rechts-, Ingenieur- und Unterrichtswesen anstreben. Sie entwickeln aber auch Fähigkeiten, die sich in den bereits vorhandenen Karrieren als nützlich erweisen. Wie der Spieler seine Studienzeit verbringen möchte, entscheidet er selbst: Ob fleißig lernen, um gute Noten zu erhalten, oder den Unterricht schwänzen, um mit Freunden im Wohnheim abzuhängen – die Möglichkeiten sind vielfältig", schreiben die Entwickler."Simmer können an mehreren Aktivitäten rund um das Thema Universität teilnehmen, wie z.B.:Letztes aktuelles Video: Trailer