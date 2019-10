Underworld Dreams: Lovecraft'scher Survival-Horror für Switch angekündigt - 4Players.de

Das spanische Indie-Studio Drop of Pixel hat das Survival-Horrorspiel Underworld Dreams angekündigt, das Anfang 2020 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen soll. Der mit Unity 3D entwicklete Einzelspielertitel wird als psychologisches Horrorabenteuer aus der Ego-Perspektive beschrieben, das mit einer erwachsenen Lovecraft'schen Story aufwarten soll, die in den 80er Jahren spielt und auf Robert W. Chambers' Kurzgeschichten-Sammlung " Der König in Gelb " basiert.Spielerisch will man die Bedrohlichkeit und Herausforderung klassischer Horrorspiele wieder aufleben lassen und neben Rätseln, Nachforschungen und dem Kampf ums Überleben auch einen hohen Wiederspielwert mit verzweigender Geschichte und verschiedenen Spielenden servieren.