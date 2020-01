P1R4T3S: Weltraum-Freibeuter entern Ende Januar den Early Access

P1R4T3S wird am 31. Januar den Early Access bei Steam ansteuern. Das hat Entwickler Blini Games verlautbaren lassen. Der Preis wird zunächst 9,99 Euro betragen, wird nach Angaben des Studios bis zur geplanten Veröffentlichung der Vollversion im vierten Quartal 2020 weiter steigen.In P1R4T3S segelt man nicht über die sieben Weltmeere, sondern düst als Weltraum-Pirat mit seiner Crew durch die Galaxis, wobei die Kernmechanik einem typischen Twinstick-Shooter entsprechen soll. Angereichert mit Roguelite-Elementen kapert man andere Schiffe und überfällt Raum- sowie Landstationen, um möglichst viel Beute einzusacken. Gleichzeitig pustet man alles über den Haufen, was sich einem in den Weg stellt. Anpassungen am eigenen Raumschiff, der Crew und Ausrüstung werden zusammen mit der Errichtung eines eigenen Hauptquartiers ebenfalls möglich sein. Später soll sogar noch ein Mehrspielermodus folgen.Bei P1R4T3S handelt es sich um das zweite Projekt von Blini Games. Das unabhängige Entwicklerstudio zeichnete zuvor für Lovecraft's Untold Stories verantwortlich, das in unserem Test sehr gut ankam und von Jörg mit einem Award ausgezeichnet wurde.Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer