P1R4T3S: Weltraum-Freibeuter entern den Early Access

Aktualisierung vom 3. Februar 2020, 07:08 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 18. Januar 2020, 15:35 Uhr:

Inzwischen haben Blini Games ( Lovecraft's Untold Stories ) ihr Roguelite-Action-Rollenspiel P1R4T3S als Early-Access-Titel für PC veröffentlicht. Der Download via Steam kostet aktuell 9,99 Euro. Der Preis soll zur Fertigstellung in ca. einem Jahr angehoben werden. In der Spielbeschreibung heißt es: "Weltraumreisen sind ein gefährliches Unterfangen: Abgesehen von Asteroiden und Raum-Zeit-Verzerrungen, Verrenkungen und Brüchen, lauern auch noch hinter jedem noch so kleinen Mond Weltraumpiraten auf nichts Böses ahnende Schiffe, um sie zu entern und zu plündern. Woher du das weißt? Na, du bist doch einer von denen, ein waschechter, ungewaschener Weltraumpirat! Deine Crew von Tunichtguten hat gerade ein Handelsschiff aufgebracht, nun streifst du durch die Gänge des Schiffes, plünderst all die Schätze, die du in die Finger kriegen kannst, nimmst dir ein paar Geiseln, wenn du schon dabei bist und knallst jede Landratte ab, die es wagt, sich dir in den Weg zu stellen. Sobald du genug Reichtümer angehäuft hast, planst du den Bau eines größeren und schnelleren Schiffs und einer Basis auf einem kleinen Meteoriten, ganz so wie es die berühmten Weltraumpiraten in den alten Tagen hielten. Dein Traum ist es, eines Tages der unangefochtene König aller P1r4t3n der ganzen Galaxis zu werden. Und wer weiß, vielleicht findest du eines Tages auch noch deine verloren geglaubte Familie wieder ..."P1R4T3S wird am 31. Januar den Early Access bei Steam ansteuern. Das hat Entwickler Blini Games verlautbaren lassen. Der Preis wird zunächst 9,99 Euro betragen, wird nach Angaben des Studios bis zur geplanten Veröffentlichung der Vollversion im vierten Quartal 2020 weiter steigen.In P1R4T3S segelt man nicht über die sieben Weltmeere, sondern düst als Weltraum-Pirat mit seiner Crew durch die Galaxis, wobei die Kernmechanik einem typischen Twinstick-Shooter entsprechen soll. Angereichert mit Roguelite-Elementen kapert man andere Schiffe und überfällt Raum- sowie Landstationen, um möglichst viel Beute einzusacken. Gleichzeitig pustet man alles über den Haufen, was sich einem in den Weg stellt. Anpassungen am eigenen Raumschiff, der Crew und Ausrüstung werden zusammen mit der Errichtung eines eigenen Hauptquartiers ebenfalls möglich sein. Später soll sogar noch ein Mehrspielermodus folgen.Bei P1R4T3S handelt es sich um das zweite Projekt von Blini Games. Das unabhängige Entwicklerstudio zeichnete zuvor für Lovecraft's Untold Stories verantwortlich, das in unserem Test sehr gut ankam und von Jörg mit einem Award ausgezeichnet wurde.Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer