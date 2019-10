MLB The Show 20: Die nächste Baseball-Saison beginnt im März 2020 auf PS4 - 4Players.de

das komplettes Spiel

Early Access am 13. März 2020 (nur für Vorbesteller)

1 Diamond Variety Pack

2 Gold Choice Packs

10 The Show Packs

10.000 Stubs

doppelten Bonus beim täglichen Login

30 PS4-Avatare

2 Diamond Variety Packs

5 Gold Choice Packs

20 The Show Packs

25.000 Stubs

1 Gold Choice Pack

Cover Athlete Flashback Card for MLBTS 19

5.000 Stubs

Mit MLB The Show 20 will Sony am 17. März 2020 die nächste Baseball-Saison auf der PlayStation 4 einläuten und zum 15. Jubiläum der Sportspielreihe allerlei neue Inhalte wie z. B. eine neue Klasse Legenden in der Aufstellung, zusätzliche Spielarten sowie neue Möglichkeiten, gemeinsam mit den Freunden zu spielen, bieten. Cover-Star wird dieses Mal Javier "El Mago" Báez sein."Ich fühle mich so geehrt und bin aufgeregt auf dem Titel von MLB The Show 20 zu sein. Ich werde nie vergessen wie es sich angefühlt hat, als ich mich das erste Mal im Spiel gesehen habe (auch als Backup!). Es war surreal. Aber es ist immer noch die eine Sache, sich selbst virtuell zu sehen und eine andere, selbst auf dem Cover eines Spiels zu sein, dass man selbst gespielt hat und liebt! Los geht's!", so Báez via PlayStation Blog MLB The Show 20 kann ab sofort als Standard Edition, Digital Deluxe Edition oder MVP Edition im PlayStation Store vorbestellt werden. Vorbesteller einer der beiden Sondereditionen erhalten bereits am 13. März Zugang zum Spiel. Ansonsten werden jeweils folgende Inhalte geboten:Die MVP Edition kostet 69,99 Euro und beinhaltet:Die Digital Deluxe Edition kostet 99,99 Euro und enthält:Vorbesteller der 49,99 Euro kostenden Standard Edition erhalten:In der Zwischenzeit können Mitglieder von PlayStation Plus die Wartezeit auf die nächste Saison auch mit MLB The Show 19 verkürzen, das Teil der PS-Plus-Spiele für Oktober 2019 ist, wo es noch bis Anfang November heruntergeladen werden kann.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer