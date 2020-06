A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition: Erstes Bildmaterial aus dem digitalen Brettspiel

Screenshot - A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition (PC) Screenshot - A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition (PC) Screenshot - A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition (PC) Screenshot - A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition (PC) Screenshot - A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition (PC) Screenshot - A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition (PC) Screenshot - A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition (PC)

Spieleranzahl: 1 bis 6 Spieler

Multiplayer: Online

Ungefähre Spieldauer: 60 bis 120 Minuten

Haupt-Mechaniken: Soziales Strategie-Spiel: Verschwörungen, Betrug, Intrigen und Politik Online-Spiel: Für Multiplayer-Sessions ist ein weites Repertoire an gesonderten Social Tools verfügbar, das die Interaktion zwischen Spielern noch mehr erleichtert. Es kann zusammen mit Freunden und KI, sowie im Ranked-Modus gespielt werden. Interaktive KI: Der Titel beinhaltet eine gut ausgearbeitete KI, die in Solo- als auch in Online-Spielen soziale Interaktionen bietet.

Erweiterte Grafik-Elemente basierend auf der Brettspiel-Vorlage

Schritt-für-Schritt-Tutorial für einen leichten Einstieg und schnelles Erlernen der Regeln

Eine einzigartige Kampagne, die es nur in der digitalen Version gibt: ein Dutzend Szenarien, die sich mit dem Krieg der Fünf Könige befassen, in denen Spieler nach dem Tod von König Robert Baratheon die Rollen von Lannister, Baratheon, Tyrell und Greyjoy annehmen.

Asmodee Digital wird A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition im dritten Quartal (Juli bis September) für PC und Mac via Steam veröffentlichen. Das Spiel ist die digitale Umsetzung des Brettspiels "Der Eiserne Thron" von Christian T. Petersen, das in englischer Sprache den Titel "A Game of Thrones: The Board Game" trug. Jörg hatte das Brettspiel im März 2013 getestet ( zum Bericht ).Mittlerweile haben die Entwickler auch erste Screenshots aus der digitalen Umsetzung veröffentlicht.Als Haupt-Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer